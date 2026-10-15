Şarkıcı Hatice dolandırıldı. Linke tıkladı, 270 bin lirası buhar oldu
15.10.2026 15:44
Son Güncelleme: 15.10.2026 15:46
Şarkıcı Hatice, internet üzerinden mobilya almak isterken dolandırıldığını iddia etti. Bağlantıya tıklamasıyla 270 bin lira kaybettiğini söyleyen Hatice, emniyete gitti.
Hatice adıyla bilinen şarkıcı Hatice Çarpar, son paylaşımıyla gündem oldu. “Doyamıyorum”, “Fidayda” gibi şarkılarıyla tanınan Hatice, internet üzerinden alışveriş yapmak isterken dolandırıldığını iddia etti.
Evine dresuar almak isteyen ve sosyal medya üzerinden bir satıcıyla iletişime geçen şarkıcı, kendisine gönderilen bağlantı üzerinden işlem yaptıktan sonra mağdur olduğunu söyledi.
"DOLANDIRILDIM"
270 bin TL kaybettiğini söyleyen Hatice, yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı. Şarkıcı, “Çok büyük dolandırıldım. Bir firmadan dresuar alacaktım. 5 bin TL'lik dresuar bana 270 bin TL'ye geldi. Şimdi polise gidiyorum” ifadelerini kullandı.
"KAZANDIĞIM HER KURUŞU HAK EDEN BİRİYİM"
Sözlerine “Satıcı kişi bana bir link attı. Bu link üzerinden alışverişinizi oluşturabilirsiniz dedi. Kaybettiğim parama mı yanayım aptal yerine konulduğuma mı yanayım? Kendileriyle de konuştum. O kadar sakinler ki ben böyle bir şey görmedim” diye devam eden Hatice, takipçilerini de uyardı.
Emniyete giderek şikayetçi olduğunu ifade eden şarkıcı, “Kazandığım her kuruşu alnımın teriyle hak eden biriyim. Helale haram karıştırmak dolandırıcıların işidir. İfademi verdim. Emniyet güçlerine inanıyorum” dedi.