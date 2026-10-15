Şarkıcı Hatice dolandırıldı. Linke tıkladı, 270 bin lirası buhar oldu

Sözlerine “Satıcı kişi bana bir link attı. Bu link üzerinden alışverişinizi oluşturabilirsiniz dedi. Kaybettiğim parama mı yanayım aptal yerine konulduğuma mı yanayım? Kendileriyle de konuştum. O kadar sakinler ki ben böyle bir şey görmedim” diye devam eden Hatice, takipçilerini de uyardı.

Emniyete giderek şikayetçi olduğunu ifade eden şarkıcı, “Kazandığım her kuruşu alnımın teriyle hak eden biriyim. Helale haram karıştırmak dolandırıcıların işidir. İfademi verdim. Emniyet güçlerine inanıyorum” dedi.