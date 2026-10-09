Şarkıcı Melike Şahin anne oldu
09.10.2026 10:12
Son Güncelleme: 09.10.2026 10:16
Hamileliğinin ilerlemesi nedeniyle ağustos ayında konserlerine ara veren şarkıcı Melike Şahin, ilk çocuğunu kucağına aldı.
"Canın Beni Çekti", "Nasır" ve "Diva Yorgun" gibi şarkılarla tanınan Melike Şahin, 2023 yılında 6 yıllık sevgilisi Sedat Arpalık ile nikah masasına oturdu. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden şarkıcı, aylar önceki bir konserinde hamile olduğunu duyurmuştu.
AĞUSTOS AYINDA SAHNELERE ARA VERDİ
Ardından karnı burnunda pozlarını da paylaşan Melike Şahin, konserlerine ağustos ayına kadar devam etti. Doğum öncesi son konserini 13 Ağustos'ta Harbiye Açıkhava'da veren şarkıcıdan güzel haber geldi.
Gazete Magazin'in haberine göre; 37 yaşındaki Melike Şahin, ilk kez anne oldu.
OĞLUNA KAVUŞTU
Bir erkek bebek dünyaya getiren Şahin ile eşi Sedat Arpalık'ın oğullarına vereceği isim ise henüz açıklanmadı.
Öte yandan evlendiği dönem eşi Sedat Arpalık ile yaş farkından dolayı çok konuşulan Melike Şahin, eleştirilere yanıt vermeyerek sessiz kalmayı tercih etmişti.