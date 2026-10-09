Şarkıcı Melike Şahin anne oldu

"Canın Beni Çekti", "Nasır" ve "Diva Yorgun" gibi şarkılarla tanınan Melike Şahin , 2023 yılında 6 yıllık sevgilisi Sedat Arpalık ile nikah masasına oturdu. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden şarkıcı, aylar önceki bir konserinde hamile olduğunu duyurmuştu.