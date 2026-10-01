Şarkıcı Nev günlerdir hastanede. Karaciğer nakli bekliyor
01.10.2026 10:46
2000'li yıllara damga vuran Nev, geçen ay rahatlanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle entübe edilen şarkıcıdan haber var.
“Zor", “Sen Gibi”, “Benmişim”, “Mühürlü Kaderim” gibi şarkılarıyla tanınan Nev'in karaciğer rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenilmişti. Ardından çoklu organ yetmezliği sebebiyle entübe edildiği açıklanan şarkıcı, günlerdir hastanede tedavi görüyor.
"EN KISA SÜREDE DONÖR BULMAMIZ GEREKİYOR"
Gerçek adı Nevzat Doğansoy olan şarkıcı Nev'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 57 yaşındaki Nev'in menajeri son durumuyla alakalı bilgi verdi.
Habertürk'ün haberine göre; İlker Ercan, Nev'in 4 gün önce yoğun bakımdan çıktığını ve organ nakli beklediğini söyledi.
Nev'in menajeri İlker Ercan, "Önce değerlerin stabil olması gerekiyor, sonra donör aramaya başlayacağız. En kısa sürede bulmamız gerekiyor" diye açıklama yaptı.
ŞARKILARI DİLLERE PELESENK OLDU
24 Aralık 1968’de İstanbul’da doğan Nevzat Doğansoy, müzikle çocukluk yıllarında mandolin çalarak tanıştı. Üniversite döneminde elektro gitara yönelen sanatçı, 1995 yılında Chantage grubuyla sahne almaya başladı.
2000 yılında Teoman’ın Türkiye turnesine katılan Nev, ertesi yıl yayımladığı ilk albümü “Her Şeye Rağmen” ile geniş kitlelere ulaştı. Sanatçı özellikle albümde yer alan “Zor” şarkısıyla tanındı.
“Sen Gibi”, “Işığım ve Gölgem” ve “Bir Nev-i Alaturka” gibi çalışmalara imza atan Nev, pop-rock ile Türk sanat müziğini buluşturan yorumuyla müzik kariyerini sürdürdü.