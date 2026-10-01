Şarkıcı Nev günlerdir hastanede. Karaciğer nakli bekliyor

Gerçek adı Nevzat Doğansoy olan şarkıcı Nev 'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 57 yaşındaki Nev'in menajeri son durumuyla alakalı bilgi verdi.

Habertürk'ün haberine göre; İlker Ercan, Nev'in 4 gün önce yoğun bakımdan çıktığını ve organ nakli beklediğini söyledi.

Nev'in menajeri İlker Ercan, "Önce değerlerin stabil olması gerekiyor, sonra donör aramaya başlayacağız. En kısa sürede bulmamız gerekiyor" diye açıklama yaptı.