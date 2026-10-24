Şarkıcı Nev hayatını kaybetti

Müzisyen Burak Bayrak da üzüntüsünü “Söyleyecek söz yok. Allah taksiratını affetsin, rahmeti üzerine olsun. Nevzat ağabeyi kaybettik. Çok üzgünüm” diye paylaştı.

NE OLMUŞTU?

3 Eylül'de bilinç kaybı yaşaması üzerine hastaneye kaldırılan Nev, yapılan ilk müdahale sonrası entübe edilmişti. Çoklu organ yetmezliği teşhisi konan şarkıcı, 22 Ekim'de ikinci kez entübe edilmişti.