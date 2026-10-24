Şarkıcı Nev hayatını kaybetti
24.10.2026 16:16
Son Güncelleme: 24.10.2026 16:52
Gerçek adı Nevzat Doğansoy olan ve bir süredir karaciğer yetmezliği nedeniyle hastanede tedavi gören 57 yaşındaki Nev hayatını kaybetti.
"Zor", “Sen Gibi”, “Benmişim”, “Mühürlü Kaderim” gibi şarkılarıyla tanınan Nev karaciğer yetmezliği sebebiyle zor günler geçiriyordu. Hastaneye kaldırılan ve 22 Ekim'de ikinci kez entübe edilen şarkıcıdan kötü haber geldi.
Gerçek adı Nevzat Doğansoy olan sanatçı, 57 yaşında hayatını kaybetti.
İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren şarkıcının vefatını menajeri duyurdu. Nev'in menajeri İlker Ercan, “Çok üzgünüm kaybettik” ifadelerini kullandı.
Şarkıcı Nev'in ölümü sevenlerini yasa boğdu.
Bertuğ Cemil, meslektaşına “Kardeşim, yolun ışık olsun. Çok üzgünüm” sözleriyle veda etti.
Demet Akalın “Allah rahmet eylesin” derken; Çiğdem Tunç, “Çok üzgünüm, Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah” ifadelerini kullandı.
"SÖYLEYECEK SÖZ YOK"
Müzisyen Burak Bayrak da üzüntüsünü “Söyleyecek söz yok. Allah taksiratını affetsin, rahmeti üzerine olsun. Nevzat ağabeyi kaybettik. Çok üzgünüm” diye paylaştı.
NE OLMUŞTU?
3 Eylül'de bilinç kaybı yaşaması üzerine hastaneye kaldırılan Nev, yapılan ilk müdahale sonrası entübe edilmişti. Çoklu organ yetmezliği teşhisi konan şarkıcı, 22 Ekim'de ikinci kez entübe edilmişti.
NEV KİMDİR?
24 Aralık 1968’de İstanbul’da doğan Nevzat Doğansoy, müzikle çocukluk yıllarında mandolin çalarak tanıştı. Üniversite döneminde elektro gitara yönelen sanatçı, 1995 yılında Chantage grubuyla sahne almaya başladı.
2000 yılında Teoman’ın Türkiye turnesine katılan Nev, ertesi yıl yayımladığı ilk albümü “Her Şeye Rağmen” ile geniş kitlelere ulaştı. Sanatçı özellikle albümde yer alan “Zor” şarkısıyla tanındı.
“Sen Gibi”, “Işığım ve Gölgem” ve “Bir Nev-i Alaturka” gibi çalışmalara imza atan Nev, pop-rock ile Türk sanat müziğini buluşturan yorumuyla müzik kariyerini sürdürdü.