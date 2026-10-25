Şarkıcı Nev son yolculuğuna uğurlandı. Tabutu başında gözyaşları sel oldu

"YENİ BİR ALBÜM HAZIRLIĞI VARDI"

Menajeri İlker Ercan, “Bir haftadır bilinci kapalıydı. Hastanede yanında yengesi, abisi ve ben vardım yanında. Bilinci kapalı olduğu için 4-5 gündür konuşamadık ama geçen haftalarda ona bir hafta önce basının çok ilgisinin olduğunu, parçalarının çok çalındığını söyledim. 'Bu kış o zaman çok güzel geçecek' dedi. ‘Evet kardeşim' dedim. Orada bir gülümsedik. Ondan sonra da hazin sonumuz oldu.” dedi.

Menajer Ercan Nev ile birlikte Ayvalık, Çeşme dolaşarak Bodrum’a gideceklerinin planını yaptığını da söyleyerek, "Konser hazırlıklarımız vardı, yeni bir albüm hazırlığı vardı. Bir parçası vardı, onun üzerinde uğraşıyordu. Özellikle yaz aylarında o kadar çoğunun demosunu yaptı, parçayı o kadar çok tekrarladı ki olmadı yapamadık. O parçayla ilgili bir çalışmamız olacak, parçayı şimdi söylemeyelim." açıklamasında bulundu.

“BENİM KARDEŞİM HEPİNİZİN KARDEŞİ”

Abisi Zeyyat Doğansoy, "Yapacak birşey yok. Allah'ın takdiri. Benim kardeşim hepinizin kardeşi. Kendisine bugün kendisine son görevimizi yapacağız. Allah razı olsun hepinizden. Sağ olun var olun." dedi.

“ÇOK DEĞERLİ BİR İNSANI KAYBETTİK”

Şarkıcı Ozan Orhon ise, "Şu anda konuşacak kelime bulamıyorum. Çok değerli bir sanatçıyı, çok değerli bir dostu kaybettik. Türk müziğine çok önemli katkılar sundu. Şarkıları unutulmaz oldu. Bir dönem gençliği onun şarkılarıyla dans etti duygusallaştı. Ben çok üzüldüm. Çok değerli bir insanı kaybettik. O yüzden söylenecek kelime bulamıyorum. Allah mekanını cennet etsin. Ne diyelim, bir bir gidiyoruz." diye konuştu.