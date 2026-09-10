Şarkıcı Nev yoğun bakımda
10.09.2026 21:03
Karaciğer rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakıma alınan şarkıcı Nev’in bilincinin açık olduğu ve tedavisinin doktor gözetiminde sürdüğü bildirildi.
Gerçek adı Nevzat Doğansoy olan şarkıcı ve söz yazarı Nev’in bir süredir yoğun bakımda tedavi gördüğü ortaya çıktı.
57 yaşındaki sanatçının karaciğer rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Nev’in bilincinin açık olduğu ve tedavisinin doktorların gözetiminde devam ettiği belirtildi.
Nev’in arkadaşı Aytaç Budak da Instagram hesabından yaptığı açıklamayla sanatçının sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.
Nev’in hangi hastanede tedavi gördüğü ve rahatsızlığının ayrıntıları konusunda henüz açıklama yapılmadı.
NEV KİMDİR?
24 Aralık 1968’de İstanbul’da doğan Nevzat Doğansoy, müzikle çocukluk yıllarında mandolin çalarak tanıştı. Üniversite döneminde elektro gitara yönelen sanatçı, 1995 yılında Chantage grubuyla sahne almaya başladı.
2000 yılında Teoman’ın Türkiye turnesine katılan Nev, ertesi yıl yayımladığı ilk albümü “Her Şeye Rağmen” ile geniş kitlelere ulaştı. Sanatçı özellikle albümde yer alan “Zor” şarkısıyla tanındı.
“Sen Gibi”, “Işığım ve Gölgem” ve “Bir Nev-i Alaturka” gibi çalışmalara imza atan Nev, pop-rock ile Türk sanat müziğini buluşturan yorumuyla müzik kariyerini sürdürdü.