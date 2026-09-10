Şarkıcı Nev yoğun bakımda

Gerçek adı Nevzat Doğansoy olan şarkıcı ve söz yazarı Nev’in bir süredir yoğun bakımda tedavi gördüğü ortaya çıktı.

57 yaşındaki sanatçının karaciğer rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Nev’in bilincinin açık olduğu ve tedavisinin doktorların gözetiminde devam ettiği belirtildi.