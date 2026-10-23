Şarkıcı Nev'in durumu kritik. İkinci kez entübe edildi
23.10.2026 08:55
Bir süredir karaciğer rahatsızlığı sebebiyle hastanede olan Nev'in sağlık durumu iyi gitmiyor. Yeniden entübe edilen şarkıcının durumu kritik.
2000'li yıllara damga vuran Nev, geçtiğimiz ay karaciğer rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakıma alınan 57 yaşındaki şarkıcı, çoklu organ yetmezliği sebebiyle entübe edilmişti.
Daha sonra gerçek adı Nevzat Doğansoy olan Nev'in yoğun bakımdan çıktığı ve organ nakli beklediği duyurulmuştu.
YENİDEN ENTÜBE EDİLDİ
Zor", “Sen Gibi”, “Benmişim”, “Mühürlü Kaderim” gibi şarkılarıyla tanınan Nev'in sağlık durumuyla ilgili gelişmeler hayranlarını üzdü.
Şarkıcının menajeri İlker Ercan, kötü haberi duyurdu. Nev'in yeniden entübe edildiğini açıklayan Ercan sevenlerinden dua istedi.
Nev'in menajeri, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ""Merhaba dostlar, dün gece Nev tekrar entübe edildi. Durum çok kritik, dualarınızı eksik etmeyin" dedi.
"KAN İHTİYACI OLUYOR"
Şarkıcı için acil kan bağışı çağrısında da bulunan İlker Ercan, "Yoğun kanaması olduğu için kan ihtiyacı oluyor. 0 Rh pozitif olup herhangi bir problemi olmayan arkadaşları Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde Nevzat Doğansoy adına kan vermeye bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
2000'Lİ YILLARA DAMGA VURDU
24 Aralık 1968’de İstanbul’da doğan Nevzat Doğansoy, müzikle çocukluk yıllarında mandolin çalarak tanıştı. Üniversite döneminde elektro gitara yönelen sanatçı, 1995 yılında Chantage grubuyla sahne almaya başladı.
2000 yılında Teoman’ın Türkiye turnesine katılan Nev, ertesi yıl yayımladığı ilk albümü “Her Şeye Rağmen” ile geniş kitlelere ulaştı. Sanatçı özellikle albümde yer alan “Zor” şarkısıyla tanındı.
“Sen Gibi”, “Işığım ve Gölgem” ve “Bir Nev-i Alaturka” gibi çalışmalara imza atan Nev, pop-rock ile Türk sanat müziğini buluşturan yorumuyla müzik kariyerini sürdürdü.