Şarkıcı Nev'in durumu kritik. İkinci kez entübe edildi

Şarkıcı için acil kan bağışı çağrısında da bulunan İlker Ercan, "Yoğun kanaması olduğu için kan ihtiyacı oluyor. 0 Rh pozitif olup herhangi bir problemi olmayan arkadaşları Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde Nevzat Doğansoy adına kan vermeye bekliyoruz" ifadelerini kullandı.