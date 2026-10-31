Şarkıcı Nev'in mirası ne olacak? Görüşmediği ağabeyi harekete geçti
31.10.2026 10:58
Son Güncelleme: 31.10.2026 10:59
Şarkıcı Nev, geçtiğimiz hafta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 57 yaşında vefat eden Nev'in küs olduğu ağabeyinin mirası için harekete geçtiği öne sürüldü.
Gerçek adı Nevzat Doğansoy olan ve bir süredir karaciğer yetmezliği nedeniyle hastanede tedavi gören Nev, 24 Ekim'de hayatını kaybetti.
"Zor", “Sen Gibi”, “Benmişim”, “Mühürlü Kaderim” gibi şarkılarıyla tanınan Nev, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Şarkıcının cenaze törenine arkadaşları, ailesi ve sevenlerinin yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, Sunay Akın ve Ozan Orhon da katıldı.
"YAPACAK BİR ŞEY YOK, ALLAH'IN TAKDİRİ"
57 yaşında hayata veda eden Nev'in ağabeyi Zeyyat Doğansoy, cenaze töreninde “Yapacak birşey yok. Allah'ın takdiri. Benim kardeşim hepinizin kardeşi. Kendisine bugün kendisine son görevimizi yapacağız. Allah razı olsun hepinizden. Sağ olun var olun” diye konuştu.
Gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlanan şarkıcı Nev'in cenazesi 25 Ekim'de Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.
MİRASI GÜNDEME GELDİ
Şarkıcı, vefatından günler sonra mirasıyla gündeme geldi.
Bir gazetenin haberine göre; şarkıcının küs olduğu ağabeyi Zeyyat Doğansoy’un kardeşinin evine gittiği ve Nev'in özel eşyalarını kontrol ettiği, mal varlığı için inceleme yaptığı iddia edildi.
Nev'in evi, Bodrum'daki yazlığı ve otomobili için de veraset işlemlerini başlattığı öne sürülen Zeyyat Doğansoy’un şarkıcının gitar koleksiyonunu da satmak istediği iddialar arasında yer aldı.
İki kardeşin 2024 yılında vefat eden anneleri Tülin Doğansoy'un hastalığı döneminde aralarının açıldığı ve sonrasında görüşmedikleri iddia edildi. Hatta Nev'in hastanede olduğu süreçte ağabeyini görmek istemediği ve yanına alınmaması için talimat verdiği de öne sürüldü.
NE OLMUŞTU?
Şarkıcı Nev, 3 Eylül’de yaşadığı bilinç kaybının ardından hastaneye kaldırılarak entübe edilmişti. Çoklu organ yetmezliği teşhisi konulan şarkıcı, 22 Ekim’de ise ikinci kez entübe edilmişti. Durumu kritik olan şarkıcı, 24 Ekim'de yaşam mücadelesini kaybetti.