Şarkıcı Nev'in mirası ne olacak? Görüşmediği ağabeyi harekete geçti

Şarkıcı, vefatından günler sonra mirasıyla gündeme geldi.

Bir gazetenin haberine göre; şarkıcının küs olduğu ağabeyi Zeyyat Doğansoy’un kardeşinin evine gittiği ve Nev'in özel eşyalarını kontrol ettiği, mal varlığı için inceleme yaptığı iddia edildi.

Nev'in evi, Bodrum'daki yazlığı ve otomobili için de veraset işlemlerini başlattığı öne sürülen Zeyyat Doğansoy’un şarkıcının gitar koleksiyonunu da satmak istediği iddialar arasında yer aldı.