Şarkıcı Nev'in mirası ne olacak? Görüşmediği öne sürülen ağabeyinden açıklama
31.10.2026 10:58
Son Güncelleme: 31.10.2026 17:43
57 yaşında vefat eden Nev'in küs olduğu iddia edilen ağabeyinin mirası için harekete geçtiği öne sürüldü. İddialara yönelik Nev'in ağabeyi ise sessizliğini avukatının yaptığı açıklama ile bozdu.
Gerçek adı Nevzat Doğansoy olan ve bir süredir karaciğer yetmezliği nedeniyle hastanede tedavi gören Nev, 24 Ekim'de hayatını kaybetti.
"Zor", “Sen Gibi”, “Benmişim”, “Mühürlü Kaderim” gibi şarkılarıyla tanınan Nev, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Şarkıcının cenaze törenine arkadaşları, ailesi ve sevenlerinin yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, Sunay Akın ve Ozan Orhon da katıldı.
"YAPACAK BİR ŞEY YOK, ALLAH'IN TAKDİRİ"
57 yaşında hayata veda eden Nev'in ağabeyi Zeyyat Doğansoy, cenaze töreninde “Yapacak birşey yok. Allah'ın takdiri. Benim kardeşim hepinizin kardeşi. Kendisine bugün kendisine son görevimizi yapacağız. Allah razı olsun hepinizden. Sağ olun var olun” diye konuştu.
Gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlanan şarkıcı Nev'in cenazesi 25 Ekim'de Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.
MİRASI GÜNDEME GELDİ
Şarkıcı, vefatından günler sonra mirasıyla gündeme geldi.
Bir gazetenin haberine göre; şarkıcının küs olduğu ağabeyi Zeyyat Doğansoy’un kardeşinin evine gittiği ve Nev'in özel eşyalarını kontrol ettiği, mal varlığı için inceleme yaptığı iddia edildi.
Nev'in evi, Bodrum'daki yazlığı ve otomobili için de veraset işlemlerini başlattığı öne sürülen Zeyyat Doğansoy’un şarkıcının gitar koleksiyonunu da satmak istediği iddialar arasında yer aldı.
İki kardeşin 2024 yılında vefat eden anneleri Tülin Doğansoy'un hastalığı döneminde aralarının açıldığı ve sonrasında görüşmedikleri iddia edildi. Hatta Nev'in hastanede olduğu süreçte ağabeyini görmek istemediği ve yanına alınmaması için talimat verdiği de öne sürüldü.
AĞABEYİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA
Nev'in ağabeyi Zeyyad Doğansoy ise bu iddialara sosyal medyadan avukatının yaptığı açıklama ile yanıt verdi.
Açıklamada ortaya atılan iddialar tamamen gerçek dışı olduğu belirtilirken, küslük veya husumet gibi durumların söz konusu olmadığı ifade edildi.. Ayrıca sanatçının vefatının ardından başlatılan yasal süreçlerin devletin ve resmi kurumların yasal olarak zorunlu kıldığı prosedürler olduğu savunuldu.
Açıklama şu şekilde:
"Bugün sabah sabahlarında bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında, müvekkilimiz Mehmed Zeyyad Doğansoy ve sevgili kardeşi Nev’in (Nevzat Doğansoy) vefatının ardından ailesi ve mal varlığı hakkında ortaya atılan iddialar tamamen mesnetsiz, gerçek dışı ve iyi niyet unsurları barındırmamaktadır.
Sevgili Nev rahatsızlık süreci boyunca ağabeyi Mehmed Zeyyad Doğansoy, yengesi, yeğenleri ve tüm sevenleriyle bir arada olmuş; derin bir sevgi, bağ ve dayanışma içinde bu dünyadan ayrılmıştır. Aile içinde iddia edildiği gibi herhangi bir küslük, kırgınlık veya husumet asla söz konusu olmamıştır.
Sanatçımızın vefatının ardından başlatılan yasal süreçler, iddia edildiği gibi şahsi bir mal varlığı tespiti veya acele bir miras paylaşımı değil; devletin ve resmi kurumların yasal olarak zorunlu kıldığı prosedürlerdir. Tüm bu resmi süreçler, tarafımızca ve mali müşavirler tarafından titizlikle yürütülmektedir. Kamu hukuku ve resmi işleyiş, yas süreci gözetmeksizin bu işlemlerin kanuni müddet içinde hızlıca tamamlanmasını mecburi kılmaktadır.
Aile, henüz kayıplarının acısını derinden yaşarken, bu zorlu yas döneminde ortaya atılan asılsız iddialar ve haksız ithamlar aileyi fazlasıyla yıpratmaktadır. Gerçeği yansıtmayan, aile mahremiyetini ve sevgili Nev’in aziz hatırasını zedeleyen bu asılsız haberleri yapan kurum ve kişilere karşı her türlü yasal ve hukuki hakkımızı saklı tuttuğumuzu bildiririz.
Basın mensuplarından ve kamuoyundan, ailenin acısına saygı duymalarını ve yalnızca tarafımızca yapılan resmi açıklamalara itibar etmelerini önemle rica ederiz."