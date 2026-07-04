Şarkıları kötü söylemesi tepki çekti. Konserler iptal edildi

Popülarite, eğlence dünyasında bir kariyeri inşa edebileceği gibi tamamen yıkıma da uğratabiliyor.

Çin'in en tanınmış televizyon yüzlerinden biri olan Xie Na, sadık hayran kitlesinin dahi internet ortamında yükselen kolektif öfkeyi dindirmeye yetmediğini acı bir tecrübeyle gördü.

Ülke genelinde bir konser turnesi düzenleme girişimi, müzikal yeteneğinin sorgulanması, alay konusu olması ve nihayetinde devlet medyasının da dahil olduğu bir kınama dalgasına dönüşmesiyle turnenin ilk ayağı olan Pekin konseri öncesinde iptal edildi.

Yirmi yılı aşkın süredir Çin'in popüler eğlence programı "Happy Camp" kadrosunda yer alan Xie Na, samimi tavırlarıyla televizyon dünyasında büyük bir ün kazandı. Ancak uzun süredir içinde barındırdığı şarkıcılık hayalini gerçekleştirmek amacıyla geçen nisan ayında Chengdu kentinde ilk solo konserlerini vereceğini duyurdu.

Biletlerin dakikalar içinde tükenmesiyle cesaret bulan sunucu, turneyi Pekin'e taşıma kararı aldı.

Pekin konseri biletlerinin 380 ila 1180 yuan (yaklaşık 56-174 dolar) arasında satışa sunulmasının ardından kamuoyundaki hava aniden değişti.