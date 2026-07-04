Şarkıları kötü söylemesi tepki çekti. Konserler iptal edildi
04.07.2026 14:47
Son Güncelleme: 04.07.2026 14:55
Çin televizyonlarının en tanınmış simalarından Xie Na'nın ülke genelinde düzenlemeyi planladığı konser turnesi, yeteneğine yönelik ağır eleştiriler ve devlet medyasının uyarılarının ardından iptal edildi.
Popülarite, eğlence dünyasında bir kariyeri inşa edebileceği gibi tamamen yıkıma da uğratabiliyor.
Çin'in en tanınmış televizyon yüzlerinden biri olan Xie Na, sadık hayran kitlesinin dahi internet ortamında yükselen kolektif öfkeyi dindirmeye yetmediğini acı bir tecrübeyle gördü.
Ülke genelinde bir konser turnesi düzenleme girişimi, müzikal yeteneğinin sorgulanması, alay konusu olması ve nihayetinde devlet medyasının da dahil olduğu bir kınama dalgasına dönüşmesiyle turnenin ilk ayağı olan Pekin konseri öncesinde iptal edildi.
Yirmi yılı aşkın süredir Çin'in popüler eğlence programı "Happy Camp" kadrosunda yer alan Xie Na, samimi tavırlarıyla televizyon dünyasında büyük bir ün kazandı. Ancak uzun süredir içinde barındırdığı şarkıcılık hayalini gerçekleştirmek amacıyla geçen nisan ayında Chengdu kentinde ilk solo konserlerini vereceğini duyurdu.
Biletlerin dakikalar içinde tükenmesiyle cesaret bulan sunucu, turneyi Pekin'e taşıma kararı aldı.
Pekin konseri biletlerinin 380 ila 1180 yuan (yaklaşık 56-174 dolar) arasında satışa sunulmasının ardından kamuoyundaki hava aniden değişti.
Sosyal medya kullanıcıları Xie'nin "kötü" şarkı söylediğini belirterek turneyi hak etmediğini savundu ve ünlü arkadaşlarının popülaritesini kullanarak kolay yoldan kazanç elde etmeye çalışmakla suçladı.
Tartışmaların büyümesi üzerine devlet organları ve resmi basın da sürece müdahil oldu. Zhejiang eyaleti parti komitesine bağlı bir birim tarafından yayımlanan makalede, sunucunun sadece kâr peşinde koştuğu şüphesi dile getirilirken, "sığ popülaritenin sürdürülebilir kazanç getirmeyeceği" vurgulandı.
Ülkenin resmi yayın organı People's Daily ise isim vermeden kaleme aldığı başyazıda, gerçek bir yeteneğe sahip olmadan tanınan kişilerin er ya da geç sorunlarla karşılaşacağını kaydetti.
Avustralya'nın Deakin Üniversitesinde Çin internet ve popüler kültürünü inceleyen Doç. Dr. Jian Xu, iptal kararının organizatörlerin bir risk yönetimi hesabı olabileceğine işaret ediyor.
Xu, son dönemde salgın sonrası artan finansal baskılar, yüksek genç işsizliği ve durağan ekonomi karşısında gençlerin, hiçbir çaba sarf etmeden büyük paralar kazandığı düşünülen ünlü isimlere karşı derin bir öfke beslediğini belirtiyor.
Geçen ay benzer şekilde şarkıcı Han Hong da bir casusluk filminin tanıtımında hayranlarına yönelik duygusal yönlendirme yaptığı gerekçesiyle özür dilemek zorunda kalmıştı.
Analistler, Çin'de siyasi otoriteyi doğrudan eleştirmenin riskleri nedeniyle, ünlü isimlere yönelik bu tür tepkilerin toplumsal adalet ve liyakat taleplerini dile getirmek için "en güvenli" alanlardan birini oluşturduğunu ifade ediyor.
Öte yandan, bazı sosyal medya kullanıcıları bu linç kültürüne karşı çıkarak, "Beğenmiyorsanız gitmeyin, insanların cüzdanları üzerinde neden bu kadar baskı kuruyorsunuz?" diyerek tepkilerin şahsi bir aşağılamaya dönüşmemesi gerektiği uyarısında bulunuyor.