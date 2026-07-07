Şartlı tahliye edilen kazlar tatilcilerin arasında. Ördek yavrusunu sahiplendiler
07.07.2026 13:44
Geçen yıl denize girdikleri için şikayet edilince kümese kapatılan sonra şartlı tahliye edilen kazlar, yazın gelmesiyle yeniden tatilcilerin arasına karıştı.
Balıkesir'in Erdek ilçesinde yaşayan Mehmet Keşniş, çevresinde hayvanlara olan sevgisiyle tanınıyor. Sahil Mahallesi'nde hem kafe hem de kamping hizmeti veren Keşniş'in çiftlik hayatı, 12 yıl önce arkadaşının tavsiyesiyle bahçedeki otları yemesi için aldığı 2 kazla başladı.
Geçen sürede kazların sayısı arttı. Bahçesinde büyüyen kazları kesmeyen ya da satmayan Keşniş, yıllar boyunca sahile inerek denize girdi. Sayıları iyice artan kazlar, çevredekilerin ilgi odağı olurken bu durumdan rahatsız olanlar, geçen yıl CİMER'e şikayette bulununca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, Keşniş'ten kazları dışarı çıkarmamasını ve denize sokmamasını istedi.
Cezai işlem uygulanmaması için kümese kapatılan kazlar, "denize girmemek" ve "sokağa çıkmamak" şartıyla tahliye edilmişti.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, Keşniş’e denize girmemeleri ve sokağa çıkmamaları şartıyla kazların kümesten çıkarılabileceğini söyledi. Kararın tebliğ edildiği Mehmet Keşniş, 1 ay boyunca kümeste kapalı olan kazları, bahçeye saldı.
"HERKES KAZLARI SORUYOR"
Kaz sürüsü, yazın gelmesi ve havaların ısınmasıyla yeniden tatilcilerin arasına karıştı. Sabahın erken saatlerinden itibaren kümeslerinin bulunduğu bahçeden çıkıp, sahile inmeye başlayan kazlar yine ilgi odağı oldu. Sahilde gezinip denize giren kaz sürüsüne bir de ördek yavrusu katıldı. Annesi-babası olmayan ördek yavrusunu sahiplenen kazlar, onu da sürüye aldı.
Kazların özgürce dolaşıp, denize girmesinin sadece kendilerini değil, çevre sakinlerini de mutlu ettiğini söyleyen Mehmet Keşniş, herkesin sürekli kendisine kazları sorduğunu söyledi.
“Kazlara bir de bu sene yavru ördek katıldı” diyen Keşniş, "Ördek yavrusu tek başına dolaşıyordu, korumasızdı. Köpekler, kediler rahatsız ediyordu. Kazlar koruma altına aldılar. Şimdi beraber takılıyorlar…" diye konuştu.
"SAHİLE RENK KATTILAR"
Yazın gelmesiyle birlikte kazları yeniden sahilde gördükleri için mutlu olduklarını söyleyen bir tatilci ise "Geçe sene haberlerde görmüştüm, birkaç kişi şikayetçi olmuştu bu durumdan ama bence şikayetlik bir şey yok. Bence çevreye canlılık katıyorlar. Kazlardan çok memnunuz, kazlar buranın maskotu. Her gelen tatilci sevip, fotoğraflarını çekiyor. Çocuklar daha memnunlar, kazlarla oynuyorlar. Sahile renk kattılar" dedi.