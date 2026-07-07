Şartlı tahliye edilen kazlar tatilcilerin arasında. Ördek yavrusunu sahiplendiler

Kaz sürüsü, yazın gelmesi ve havaların ısınmasıyla yeniden tatilcilerin arasına karıştı. Sabahın erken saatlerinden itibaren kümeslerinin bulunduğu bahçeden çıkıp, sahile inmeye başlayan kazlar yine ilgi odağı oldu. Sahilde gezinip denize giren kaz sürüsüne bir de ördek yavrusu katıldı. Annesi-babası olmayan ördek yavrusunu sahiplenen kazlar, onu da sürüye aldı.

Kazların özgürce dolaşıp, denize girmesinin sadece kendilerini değil, çevre sakinlerini de mutlu ettiğini söyleyen Mehmet Keşniş, herkesin sürekli kendisine kazları sorduğunu söyledi.

“Kazlara bir de bu sene yavru ördek katıldı” diyen Keşniş, "Ördek yavrusu tek başına dolaşıyordu, korumasızdı. Köpekler, kediler rahatsız ediyordu. Kazlar koruma altına aldılar. Şimdi beraber takılıyorlar…" diye konuştu.