Scorpions, İstanbul'da hayranlarıyla buluştu. 33 yıl sonra aynı stadyumda

Öte yandan geçtiğimiz aylarda NTV'ye konuşan Scorpions grubunun gitaristi Matthias Jabs, 60 yılın bir müzik grubu için çok uzun bir zaman olduğunu söylemiş ve “Almanya'da başlayan serüvenimizin dünyanın her yerine ulaşması, her yerde konser verebilmek büyük bir hediye. Bir yandan da 60 yıllık bir grubun kuşaklardan kuşaklara aktarılması, bugün de gençler tarafından çok sevilmesi elbette hepimiz için büyük bir gurur…" demişti.