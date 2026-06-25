Scorpions, İstanbul'da hayranlarıyla buluştu. 33 yıl sonra aynı stadyumda
25.06.2026 08:46
Rock müziğin efsane grubu Scorpions, kuruluşunun 60'ıncı yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen turne kapsamında dün akşam İstanbul'da hayranlarıyla buluştu.
“Send me An Angel”, “No One Like You”, “Still Loving You”, "Rock You Like A Hurricane" ve "Wind of Change" gibi şarkılarıyla tanınan Scorpions grubu dün akşam İstanbul'da hayranlarıyla buluştu.
Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen konsere, Türkiye'nin farklı illerinden ve yurt dışından gelen rock müzik tutkunları yoğun ilgi gösterdi.
Aynı stadyumda en son 1993'te sahne alan grup, 33 yıllık aranın ardından yeniden İstanbul'daki dinleyicileriyle buluştu.
"Coming Home-60 Years of Scorpions Tour" adlı dünya turnesi kapsamında hayranlarının karşısına çıkan grup, zengin repertuvarı ve sahne performansıyla dikkati çekti.
"BU ŞEHRE DÖNMEK GÜZEL"
Grubun solisti Klaus Meine, konsere başlarken, İstanbul'da olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “Bu şehre dönmek güzel. Epey bir zaman olmuştu” dedi.
Scorpions'un 60'ıncı yılını kutladıklarını söyleyen ünlü isim, dinleyicileri bir yolculuğa çıkaracaklarını şu sözlerle ifade etti:
“1970'lerin başına, henüz yeni başlayan genç bir grup olduğumuz, döküntü minibüsümüzle tüm Avrupa'yı köşe bucak gezdiğimiz zamanlara gideceğiz. O günlerde, bir gün tam da bunun gibi bir sahnede olabilmenin hayalini kuruyorduk.”
Konsere 1984'te çıkardıkları "Coming Home" şarkısıyla başlayan grup, "Steamrock Fever", "Wind of Change", "Still Loving You", "Rock You Like a Hurricane" ve "No One Like You" gibi klasikleşmiş eserlerini seslendirdi.
Ogün Sanlısoy, Suat Suna gibi ünlü isimler de Scorpions konserine katıldı. Ünlü şarkıcı Suat Suna, eşiyle konser pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.
“GENÇLER TARAFINDAN SEVİLMEK BÜYÜK BİR GURUR”
Öte yandan geçtiğimiz aylarda NTV'ye konuşan Scorpions grubunun gitaristi Matthias Jabs, 60 yılın bir müzik grubu için çok uzun bir zaman olduğunu söylemiş ve “Almanya'da başlayan serüvenimizin dünyanın her yerine ulaşması, her yerde konser verebilmek büyük bir hediye. Bir yandan da 60 yıllık bir grubun kuşaklardan kuşaklara aktarılması, bugün de gençler tarafından çok sevilmesi elbette hepimiz için büyük bir gurur…" demişti.