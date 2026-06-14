Şebnem Ferah 6 yıl aradan sonra İzmir'de. Unutulmaz bir gece yaşandı

Sahnedeki dev led ekranlarda sanatçının geçmişini simgeleyen 'Anka kuşu' metaforlu görseller eşliğinde başlayan konser, "Çakıl Taşları" ve "Başka Bir Yol Var" şarkılarıyla açılış yaptı. Gece boyunca performansından ödün vermeyen Ferah, "Kalbim Mezar", "Koridor", "Birileri Var", "Can Kırıkları", "Bugün", "Yağmurlar", "Sil Baştan", "Yalnız", "Sigara", "Fırtına" ve "Bu Aşk Fazla Sana" gibi dillerden düşmeyen hit parçalarını alanı dolduran dev koroyla birlikte tek bir ağızdan seslendirdi. Konserin kapanışı ise görsel bir şölenle yapıldı; sanatçı "Hoşçakal" şarkısını söylerken sahneye yapay kar yağdırıldı.

Sahnede duygusal anlar yaşayan ve seyircisine seslenen Şebnem Ferah, "Hem ben hem ekip arkadaşlarım, hepimiz birlikte sizi çok özledik" ifadelerini kullandı. Ferah’a sahnede yıllardır birlikte çalıştığı kemik kadrosu; klavyede Ozan Tügen, bas gitarda Buket Doran, davulda Aykan İlkan, üflemeli sazlarda Serdar Barçın, geri vokalde Ceren Tügen Akdeniz ve gitarda Barış Manisa eşlik etti.