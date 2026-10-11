Şebnem Ferah Antalya'da konser verdi

Şebnem Ferah'ın geçmişinden süzülen şarkıların Anka kuşu metaforuyla LED ekrana taşındığı açılışın ardından konser "Çakıl Taşları" ve "Başka Bir Yol Var" ile başladı. Sanatçı, "Can Kırıkları", "Sil Baştan", "Sigara", "Bu Aşk Fazla Sana" ve "Mayın Tarlası"nı seslendirdi.

İkinci şarkının ardından uzun bir aradan sonra yeniden buluşmanın heyecanını dinleyicileriyle paylaşan Şebnem Ferah, "Her şey yolunda mı? Çok uzun bir süre sonra buluşmamızın ilk dakikaları ve bu dakikalarda da çok heyecanlı olduğum için kendimi ifade etmekte zorlanıyorum. Ama şarkı söylerken sizleri, ifadelerinizi görünce konuşmaya pek de gerek olmadığını hissediyorum. Ben de sizi çok seviyorum." şeklinde konuştu.

Gecenin en özel anlarından biri, Ferah'ın "Ateşe Yakın", "Yağmurlar" ve "Deli Kızım Uyan" şarkılarını Ozan Tügen'in piyanosu eşliğinde seslendirdiği bölüm oldu.