Şebnem Ferah rüzgarı sürüyor. Ünlü şarkıcıdan bir konser de İzmir'de
08.05.2026 14:44
Yıllar sonra sahnelere dönüşüyle adından söz ettiren Şebnem Ferah'ın İstanbul konserlerinin biletleri dakikalar içinde tükendi. Yoğun ilgi gören ünlü şarkıcıdan bir sürpriz daha geldi.
Türk rock müziğinin güçlü sesi Şebnem Ferah, 6 yıl aradan sonra sahnelere dönmek için gün sayıyor. Hayranlarının büyük bir heyecanla beklediği ünlü şarkıcı, seneler sonra ilk konserini İstanbul'da verecek.
3 ve 27 Haziran tarihlerinde İstanbul Küçükçiftlik Park'ta hayranlarıyla buluşacak olan ünlü ismin konser biletleri yoğun ilgi gördü. Yüz binlerce kişinin satın almak için sıraya girdiği biletler dakikalar içinde tükendi.
YENİ ROTA İZMİR
Konser takvimi netleşmeye başlayan Şebnem Ferah'tan bir konser müjdesi daha geldi. 54 yaşındaki ünlü şarkıcının İstanbul'dan sonraki durağı belli oldu.
“Mayın Tarlası”, “Deli Kızım Uyan”, “Yağmurlar”, “İki Yabancı” gibi şarkılarıyla tanınan Şebnem Ferah, 13 Haziran'da da İzmir'de sahne alacak. İzmir Arena'da gerçekleşecek konserin biletleri 11 Mayıs Pazartesi günü satışa çıkacak.
Öte yandan Şebnem Ferah, 6 yıl sonraki ilk konserinin duyurusunu sosyal medyadan yapmış ve heyecanını "Şimdi ben buraya ne yazsam heyecanımı tarif etmeye yetmeyecek, bir şeyler eksik kalacak. O yüzden kısa tutuyorum. Buluşana kadar gün sayıyor olacağım. Görüşmek üzere" sözleriyle paylaşmıştı.