Şebnem Ferah yıllar sonra Ankara'da. 52 bin hayranıyla buluştu

Konserin ilk bölümünde dinleyicilere hitap eden Ferah, havanın soğuk olması nedeniyle sohbet bölümünü kısa tutup şarkılarla devam etmek istediğini söyledi.

Yeniden kalabalık dinleyici kitlesinin karşısına çıkmanın heyecanını yaşadığını belirten Ferah, "Çok kalabalık olduğu zaman, üstelik de araya 6 küsur yıl girince konuşmak, daha doğrusu cümleleri manalı seçmeye çalışmak zor oluyor. İlk 3-4 şarkıda bende de heyecan had safhada oluyor. Umuyorum herkes geldiğine şu ana kadar mutludur. Güzel bir akşam olsun, harika bir akşam geçirelim" dedi.

Ferah, dinleyicilere teşekkür ederek, "Geldiğiniz için, vakit ayırdığınız için, burada beraber olmayı tercih ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.

FERAH KONSERLERİ DEVAM EDECEK

Şebnem Ferah, konser serisi kapsamında 10 Ekim'de Antalya'da, 17 Ekim'de İstanbul'da, 24 Ekim'de Bursa'da, 31 Ekim'de Adana'da ve 7 Kasım'da yeniden İstanbul'da sahne alacak.