Şebnem Ferah yıllar sonra Ankara'da. 52 bin hayranıyla buluştu
03.10.2026 11:55
Türk rock müziğinin güçlü sesi Şebnem Ferah, 6 yıllık aranın ardından konser serisine devam ediyor. Ferah, İstanbul ve İzmir'in ardından dün akşam Ankara'da hayranlarıyla buluştu.
“Çakıl Taşları”, “Sil Baştan”, "Bu Aşk Fazla Sana", “Can Kırıkları”, “Yağmurlar” gibi şarkılarıyla tanınan Şebnem Ferah, 6 yıl aradan sonra sahnelere döndü.
Yıllar sonra yeniden konser vermeye başlayan Ferah, ilk olarak 3 Haziran'da İstanbul'da sahne aldı. Konser serisine devam eden şarkıcı, dün akşam da Ankara'daki 52 bin hayranıyla buluştu.
Biletlerin satışa çıktığı gün tükendiği ve Atatürk Orman Çiftliği Konser Alanı'nda gerçekleşen konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.
Konserden saatler önce alanın önünde uzun kuyruklar oluşurken, Şebnem Ferah sahneye çıkarken yoğun alkışlarla karşılandı. Ferah'ın müzik kariyerinden izler taşıyan şarkıların "Anka kuşu" metaforuyla LED ekrana yansıtıldığı açılışın ardından sanatçı, "Çakıl Taşları" ve "Başka Bir Yol Var"ı seslendirdi.
HAFIZALARDA YER EDEN ŞARKILAR HEP BİR AĞIZDAN SÖYLENDİ
Şebnem Ferah, "Can Kırıkları", "Sil Baştan", "Sigara", "Bu Aşk Fazla Sana", "Mayın Tarlası", "Ben Şarkımı Söylerken" ve "Deli Kızım Uyan"ın da aralarında bulunduğu sevilen eserlerini seslendirdi.
Konser alanını dolduran müzikseverler, Ferah'ın farklı dönemlerde yayımladığı albümlerden hafızalarda yer edinen şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.
Ferah'a konserde klavyede Ozan Tügen, bas gitarda Buket Doran, davulda Aykan İlkan, üflemelilerde Serdar Barçın, gitarda Barış Manisa ve geri vokalde Ceren Tügen Akdeniz eşlik etti.
"İLK ŞARKILARDA HEYECAN HAD SAFHADA"
Konserin ilk bölümünde dinleyicilere hitap eden Ferah, havanın soğuk olması nedeniyle sohbet bölümünü kısa tutup şarkılarla devam etmek istediğini söyledi.
Yeniden kalabalık dinleyici kitlesinin karşısına çıkmanın heyecanını yaşadığını belirten Ferah, "Çok kalabalık olduğu zaman, üstelik de araya 6 küsur yıl girince konuşmak, daha doğrusu cümleleri manalı seçmeye çalışmak zor oluyor. İlk 3-4 şarkıda bende de heyecan had safhada oluyor. Umuyorum herkes geldiğine şu ana kadar mutludur. Güzel bir akşam olsun, harika bir akşam geçirelim" dedi.
Ferah, dinleyicilere teşekkür ederek, "Geldiğiniz için, vakit ayırdığınız için, burada beraber olmayı tercih ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.
FERAH KONSERLERİ DEVAM EDECEK
Şebnem Ferah, konser serisi kapsamında 10 Ekim'de Antalya'da, 17 Ekim'de İstanbul'da, 24 Ekim'de Bursa'da, 31 Ekim'de Adana'da ve 7 Kasım'da yeniden İstanbul'da sahne alacak.