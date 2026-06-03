Şebnem Ferah yıllar sonra sahnede
03.06.2026 23:08
Son Güncelleme: 03.06.2026 23:09
Şebnem Ferah, 6 yıllık aradan sonra İstanbul'da sahneye çıktı. Küçükçiftlik Park'ta hayranlarıyla buluşan Ferah, dinleyicilerine "Yokluğunuzda sizin evim olduğunuzu anladım" diyerek seslendi.
Türk rock müziğinin güçlü sesi Şebnem Ferah, 6 yıl aradan sonra sahnelere döndü. Hayranlarının büyük bir heyecanla beklediği ünlü şarkıcı, seneler sonra ilk konserini İstanbul'da verdi.
İstanbul Küçükçiftlik Park'ta hayranlarıyla buluşan ünlü ismin konser biletleri yoğun ilgi görmüştü. Yüz binlerce kişinin satın almak için sıraya girdiği biletler dakikalar içinde tükendi.
Yaşanan yoğun ilgi sonrası Şebnem Ferah'ın 27 Haziran'da aynı yerden yeniden sahneye çıkacağı açıklandı.
SONRAKİ DURAK İZMİR
Konser takvimi netleşmeye başlayan Şebnem Ferah'tan bir konser müjdesi daha geldi. 54 yaşındaki ünlü şarkıcının İstanbul'dan sonraki durağı belli oldu.
“Mayın Tarlası”, “Deli Kızım Uyan”, “Yağmurlar”, “İki Yabancı” gibi şarkılarıyla tanınan Şebnem Ferah, 13 Haziran'da da İzmir'de sahne alacak. İzmir Arena'da gerçekleşecek konserin biletleri 11 Mayıs Pazartesi günü satışa çıkacak.