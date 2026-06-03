Şebnem Ferah yıllar sonra sahnede

Konser takvimi netleşmeye başlayan Şebnem Ferah'tan bir konser müjdesi daha geldi. 54 yaşındaki ünlü şarkıcının İstanbul'dan sonraki durağı belli oldu.

“Mayın Tarlası”, “Deli Kızım Uyan”, “Yağmurlar”, “İki Yabancı” gibi şarkılarıyla tanınan Şebnem Ferah, 13 Haziran'da da İzmir'de sahne alacak. İzmir Arena'da gerçekleşecek konserin biletleri 11 Mayıs Pazartesi günü satışa çıkacak.