Şebnem Ferah'ın 6 yıl sonraki ilk konserine ünlü akını. "Senin gibisi bir daha gelmeyecek"

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ da konser sonrası Şebnem Ferah'ı ziyaret etti. Rock müziğin kraliçesiyle verdiği pozu sosyal medya hesabından “Hayatımın en güzel anlarından biri” diyerek yayınladı.

“FAZLA HEYECANLIYDIK”

Konserin kapanış konuşmasında duyduğu tezahüratlarla duygulanan ve ağlamamak için kendini zor tutan Şebnem Ferah, "Sevgili arkadaşlar hayatımda bu kadar duygulanmaktan sesimi kontrol etmeye çalışarak şarkı söylediğimi hatırlamıyorum. Sürç-i lisan ettiysek affola, biraz fazla heyecanlıydık. Saygımızdan ve sevgimizdendir. Bir dahaki sefere her şey daha güzel olur... Seviyoruz" ifadelerini kullandı.