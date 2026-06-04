Şebnem Ferah'ın 6 yıl sonraki ilk konserine ünlü akını. "Senin gibisi bir daha gelmeyecek"
04.06.2026 09:00
Şebnem Ferah, 6 yıl aradan sonra İstanbul'daki ilk konseriyle hayranlarının karşısına çıktı. Ünlü isimlerin de akın ettiği konserden kareler sosyal medyada paylaşıldı.
Türk rock müziğinin güçlü sesi Şebnem Ferah, 6 yıl aradan sonra sahnelere döndü. Şebnem Ferah'ın konserlerinin ilki dün akşam İstanbul Küçükçiftlik Park'ta gerçekleşti.
Konsere “Okyanus" adlı şarkısıyla başlayan ünlü şarkıcı, ardından “Çakıl Taşları”, “Sil Baştan”, "Bu Aşk Fazla Sana", “Can Kırıkları”, “Yağmurlar” gibi birbirinden popüler şarkılarını da seslendirdi.
"YOKLUĞUNUZDA SİZİN BENİM EVİM OLDUĞUNUZU ANLADIM"
Seneler sonra yaptığı ilk İstanbul konserinde hayranlarına seslenen Ferah, “Buraya gelirken çok tedirgin olarak gelmekle birlikte, eve geliyormuş gibi hissettim arkadaşlar. İlk kez izleyen arkadaşlarımızı hiç yormadan şunu söylemek isterim. Uzun ara olunca, insan dertleşmek istiyor. Tabii ki bununla konserin vaktinden çalmayacağım ama demin en önemsediğim cümleyi söylemeyi unuttuğumu fark ettim. Galiba yokluğunuzda, sizin benim evim olduğunuzu anlamışım” ifadelerini kullandı.
ÜNLÜ İSİMLER DE KONSERDE
Yoğun ilgi gören konsere Cem Yılmaz, Kenan Doğulu-Beren Saat, Aleyna Tilki, Ezgi Mola, Merve Dizdar, Özge Özpirinçci, Atakan Özkaya-Dilin Döğer, Burçin Terzioğlu, Derya Uluğ, Zehra Güneş, Zeynep Bastık, Aslı Bekiroğlu, Şebnem Dönmez, Serkan Keskin-Meriç Aral, Mazhar Alanson-Biricik Suden, Tolga Sarıtaş-Zeynep Mayruk ve daha birçok ünlü isim katıldı.
Şebnem Ferah'ı dinlemeye giden ünlü isimler konserden paylaşımlar yapmayı da ihmal etmedi.
ZEYNEP BASTIK GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Konsere katılan ünlülerden koyu bir Şebnem Ferah hayranı olan Zeynep Bastık, ünlü şarkıcı Çakıl Taşları şarkısını söylerken gözyaşlarını tutamadı.
Şebnem Ferah'ın bir fotoğrafını da paylaşan Bastık, "Seni çok seviyorum. Senin gibi biri bir daha gelmeyecek Şebo'm". Varlığın bir lütuf" notunu düştü.
"HAYATIMIN EN GÜZEL ANLARINDAN BİRİ"
Ünlü şarkıcı Derya Uluğ da konser sonrası Şebnem Ferah'ı ziyaret etti. Rock müziğin kraliçesiyle verdiği pozu sosyal medya hesabından “Hayatımın en güzel anlarından biri” diyerek yayınladı.
“FAZLA HEYECANLIYDIK”
Konserin kapanış konuşmasında duyduğu tezahüratlarla duygulanan ve ağlamamak için kendini zor tutan Şebnem Ferah, "Sevgili arkadaşlar hayatımda bu kadar duygulanmaktan sesimi kontrol etmeye çalışarak şarkı söylediğimi hatırlamıyorum. Sürç-i lisan ettiysek affola, biraz fazla heyecanlıydık. Saygımızdan ve sevgimizdendir. Bir dahaki sefere her şey daha güzel olur... Seviyoruz" ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada gündem olan Şebnem Ferah konserine “Şahane bir konserdi şahane”, “Umarım herkes gidebilir”, “Kraliçe hiç değişmemiş”, “Özlemişiz” gibi yorumlar yağarken, konsere bilet alamayan Ferah hayranları da Maçka Parkı'nı doldurdu.
13 HAZİRAN'DA İZMİR'DE
6 yıl aranın ardından konserlere başlayacağını duyuran Şebnem Ferah'ın konser biletleri dakikalar içinde tükenince takvime yeni duraklar eklendi. Ünlü isim, 13 Haziran ve 21 Haziran'da İzmir'de, 27 Haziran'da ise yine İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak.