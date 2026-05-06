Şebnem Ferah'tan 6 yıl aradan sonra ilk konser. Biletler 40 dakikada tükendi
06.05.2026 13:05
Altı yıllık aranın ardından İstanbul'da konser verecek olan Şebnem Ferah büyük ilgi gördü. Ferah'ın konserine bilet almak isteyen hayranları online sıraya girerken, biletler kısa sürede tükendi.
Pandemi döneminden beri konser vermeyen ve albüm yayınlamayan Şebnem Ferah'tan önceki gün müjdeli haber geldi. Son olarak 2019 konser veren ve hayranlarının “geri dön" çağrılarına dayanamayan ünlü şarkıcı, 3 Haziran 2026 tarihinde İstanbul'da konser vereceğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından heyecanını hayranlarıyla paylaşan Şebnem Ferah, ""Şimdi ben buraya ne yazsam heyecanımı tarif etmeye yetmeyecek, bir şeyler eksik kalacak. O yüzden kısa tutuyorum. Buluşana kadar gün sayıyor olacağım. Görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.
BİLETLER DAKİKALAR İÇİNDE TÜKENDİ
Şebnem Ferah'ın geri dönüşü hayranlarını heyecanlandırırken 3 Haziran'daki konserin biletleri bugün 12.00'de satışa çıktı. Bilet satışı yapan siteler, online sıra verse de bekleme süreleri 2 saati aştı.
Yüz binlerce kişi Şebnem Ferah konserine bilet almak için sırada beklese de biletler 40 dakikada tükendi.
Genel biletlerin 2 bin 500 TL'den başladığı sahne önünün 3 bin 600 TL olduğu konserin biletleri yoğun ilgi sonrası dakikalar içinde tamamen tükendi.
Seneler sonra Küçükçiftlik Park'ta hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan 54 yaşındaki Şebenm Ferah'ın konserlerine devam edeceği tahmin ediliyor.
“Mayın Tarlası”, “Deli Kızım Uyan”, “Yağmurlar”, “İki Yabancı” gibi şarkılarıyla tanınan Türk rock müziğinin güçlü sesi, son konserini 2019 yılında vermişti.