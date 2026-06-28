Seda Bakan'da "aile dizimi" itirafı. "O günden sonra bazı şeyler değişti"
28.06.2026 13:02
Ünlü oyuncu Seda Bakan, "Aile dizimi" adı verilen terapiye başvurduğunu açıkladı. Bakan, terapide kendisine tavsiye edilen şeyi yaptırdığı andan itibaren hayatında bazı şeylerin değiştiğini iddia etti.
Gerek rol aldığı projeler gerek özel hayatıyla adından söz ettiren Seda Bakan dikkat çeken bir itiraf geldi.
Ünlü oyuncu, "Aile dizilimi" yaptırdığını açıklayarak o günden sonra hayatında bazı şeylerin değiştiğini öne sürdü.
"O MEZARI YAPTIRIRSAN BABAN RAHATLAYACAK"
Bakan katıldığı bir Youtube programında şu ifadeleri kullandı:
"Aile dizilimi yaptırdım. Bana 'Büyükbaban ve babaannenin mezarına basarak geçiyorlar. O mezarı yaptırırsanız baban rahatlayacak' dediler. Gittik mezarı yaptırdık ve gerçekten bazı şeylerin değiştiğini gördük."
2022 yılında Netflix'te yayımlanan "Zeytin Ağacı" dizisinde aile dizimi, geçmişten gelen yükler ve şifa arayışı gibi konulara yer verilmişti. Seda Bakan'da bu dizide Tuba Büyüküstün ve Boncuk Yılmaz ile birlikte başrolleri paylaşmıştı.
"AİLE DİZİMİ" NEDİR?
Alman psikoterapist Bert Hellinger'in üzerinde uzun yıllar çalıştığı ve son yıllarda da günümüzde Türkiye'de yaygınlaşmaya başlayan ''Aile Dizimi'' adlı terapi yöntemine göre önceki kuşakların işlediği ve sorumluluğu alınmamış kötü fiillerin, çocuklar ya da torunların hayatlarında olumsuzluklara yol açtığı ifade ediliyor.
Bu terapi yöntemi, uzun yıllardır pek çok psikoloji otoritesi tarafından da tartışılan konular arasında yer alıyor. Prof. Dr. Hakan Türkçapar, aile dizimi terapisi olarak günümüzde popülarize edilmeye çalışılan bu yaklaşımın bazı bilimsel bulguların (epigenetik gibi) bağlamından koparılarak ve bilimdışı öğelerle karıştırılarak yeniden sunumundan ibaret olduğunu ifade ediyor.