Seda Bakan'da "aile dizimi" itirafı. "O günden sonra bazı şeyler değişti"

Alman psikoterapist Bert Hellinger'in üzerinde uzun yıllar çalıştığı ve son yıllarda da günümüzde Türkiye'de yaygınlaşmaya başlayan ''Aile Dizimi'' adlı terapi yöntemine göre önceki kuşakların işlediği ve sorumluluğu alınmamış kötü fiillerin, çocuklar ya da torunların hayatlarında olumsuzluklara yol açtığı ifade ediliyor.

Bu terapi yöntemi, uzun yıllardır pek çok psikoloji otoritesi tarafından da tartışılan konular arasında yer alıyor. Prof. Dr. Hakan Türkçapar, aile dizimi terapisi olarak günümüzde popülarize edilmeye çalışılan bu yaklaşımın bazı bilimsel bulguların (epigenetik gibi) bağlamından koparılarak ve bilimdışı öğelerle karıştırılarak yeniden sunumundan ibaret olduğunu ifade ediyor.