Seksenler'in Ergun Plak'ıydı. Serhat Kılıç'a veda
07.09.2026 08:15
Son Güncelleme: 07.09.2026 08:21
"Seksenler" dizisiyle tanınan Serhat Mustafa Kılıç hayatını kaybetti. Ani vefatıyla herkesi yasa boğan oyuncu için bugün anma töreni düzenlenecek.
“Seksenler” dizisiyle hafızalara kazınan ve kariyeri boyunca birçok projede rol alan Serhat Kılıç için bugün anma töreni düzenlenecek.
51 yaşındaki oyuncu, iki gün önce evinde ölü bulunmuştu. Göz çevresinde, kol ve bacaklarında morluklar tespit edilen Serhat Kılıç'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılmıştı.
Kılıç'ın ölümü başta ailesi ve yakınları olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğmuştu.
ANMA TÖRENİ 12.00'DE BAŞLAYACAK
Son görüntüsü yaşadığı binanın güvenlik kameralarına yansıyan Serhat Kılıç'ın, duvara yaslanarak asansör beklediği, asansörün gelmemesi üzerine ise merdivenlere yöneldiği görüldü.
Kız arkadaşı Özlem Esmergül tarafından evinde ölü bulunan oyuncu için bugün İstanbul'da Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenlenecek.
ANKARA'DA TOPRAĞA VERİLECEK
Serhat Kılıç, 8 Eylül Salı günü de öğle namazına müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ankara'da defnedilecek. Oyuncu, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
BİRÇOK PROJEDE ROL ALDI
1975 yılında Ankara'da dünyaya gelen ve aslen Malatyalı olan Serhat Mustafa Kılıç, eğitimini Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. Profesyonel olarak ilk kez Ankara Sanat Tiyatrosu'nda sahneye çıkan Kılıç, Diyarbakır ve Erzurum Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı.
Kariyeri boyunca birçok tiyatro oyununda rol alan Kılıç, “Bizim Evin Halleri”, “Hatırla Sevgili”, “Ezel” gibi projelerin yanı sıra “Seksenler” dizisiyle şöhreti yakaladı. “Ergun Plak” karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu, daha sonra “Söz”, “Maraşlı”, “Kuruluş Osman”, “Kirli Sepeti” ve "Mehmed: Fetihler Sultanı" gibi yapımlarda rol aldı.
Son olarak “Teşkilat” adlı dizinin yeni sezonunda rol alacak olan oyuncunun vefatından birkaç gün önce sağlık sorunları sebebiyle diziye veda ettiği de öne sürüldü.
Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Kılıç, ayrıca 2014 yılında Cannes Film Festivali Altın Palmiye Ödülü'nü kazanan, Nuri Bilge Ceylan imzalı “Kış Uykusu” filminde İmam Hamdi karakterini canlandırdı. Bu filmdeki performansı ile 47'nci SİYAD Ödülleri, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Performansı dalında adaylığa layık görüldü.