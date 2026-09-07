Seksenler'in Ergun Plak'ıydı. Serhat Kılıç'a veda

1975 yılında Ankara'da dünyaya gelen ve aslen Malatyalı olan Serhat Mustafa Kılıç, eğitimini Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. Profesyonel olarak ilk kez Ankara Sanat Tiyatrosu'nda sahneye çıkan Kılıç, Diyarbakır ve Erzurum Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı.

Kariyeri boyunca birçok tiyatro oyununda rol alan Kılıç, “Bizim Evin Halleri”, “Hatırla Sevgili”, “Ezel” gibi projelerin yanı sıra “Seksenler” dizisiyle şöhreti yakaladı. “Ergun Plak” karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu, daha sonra “Söz”, “Maraşlı”, “Kuruluş Osman”, “Kirli Sepeti” ve "Mehmed: Fetihler Sultanı" gibi yapımlarda rol aldı.

Son olarak “Teşkilat” adlı dizinin yeni sezonunda rol alacak olan oyuncunun vefatından birkaç gün önce sağlık sorunları sebebiyle diziye veda ettiği de öne sürüldü.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Kılıç, ayrıca 2014 yılında Cannes Film Festivali Altın Palmiye Ödülü'nü kazanan, Nuri Bilge Ceylan imzalı “Kış Uykusu” filminde İmam Hamdi karakterini canlandırdı. Bu filmdeki performansı ile 47'nci SİYAD Ödülleri, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Performansı dalında adaylığa layık görüldü.