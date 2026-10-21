Sel felaketi hayatını altüst etti. Elif Ece Uzun evine giremiyor
21.10.2026 10:26
Manken Elif Ece Uzun, Sakarya'daki sel felaketi ardından zor günler geçiriyor. Çocuklarıyla evlerine dönemediklerini söyleyen Uzun, yaşadıklarını anlattı.
“İşte Benim Stilim” programıyla tanınan Elif Ece Uzun, Sakarya'da günlerce süren yağış sonrası yaşanan sel felaketi sebebiyle zor günler geçiriyor.
Uzun süredir Sakarya’da yaşayan mankenin evine yakın olan dere, sağanak yağış yüzünden taştı ve sular kapıya kadar ulaştı. Evde mahsur kalan Elif Ece Uzun ve ikiz kızları, yardım ekipleri tarafından tahliye edildi.
"EVİN YOLUNU DERE ALDI"
Yaşadığı zor anları anlatan Uzun, evlerine dönemediklerini söyleyerek yetkililerden yardım istedi.
Bir gazetenin haberine göre; Elif Ece Uzun, "Kurtarıldıktan sonra 2 buçuk kilometre dağlardan yürüyüş yapıp karşı tarafa geçebildik. Şu anda evin yolunu dere aldı ve oradaki köprü de gitti" dedi.
Kimliklerini bile almadan çıkmak zorunda kaldıkları eve giremediklerini söyleyen Uzun, "Bir kıyafetle geçici bir yerde kalıyoruz. Yardıma ihtiyacımız var. Sokakta kaldık" mağduriyetlerini dile getirdi.
"ÇOCUKLAR OKULA GİDEMİYOR"
Bölgede çalışmaların sürdüğünü belirten Elif Ece Uzun, “Belediye ekipleri çalışmaların yaklaşık 2 ay süreceğini söylüyor. Çocukların 2 ay okula gitmemesi, sınıf tekrarı yapmalarına neden olacak. Devletimizden yardım istiyorum. En azından geçici bir köprü inşa etsinler, çocuklar okula gidebilsin” diye seslendi.