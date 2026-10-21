Sel felaketi hayatını altüst etti. Elif Ece Uzun evine giremiyor

Yaşadığı zor anları anlatan Uzun, evlerine dönemediklerini söyleyerek yetkililerden yardım istedi.

Bir gazetenin haberine göre; Elif Ece Uzun, "Kurtarıldıktan sonra 2 buçuk kilometre dağlardan yürüyüş yapıp karşı tarafa geçebildik. Şu anda evin yolunu dere aldı ve oradaki köprü de gitti" dedi.

Kimliklerini bile almadan çıkmak zorunda kaldıkları eve giremediklerini söyleyen Uzun, "Bir kıyafetle geçici bir yerde kalıyoruz. Yardıma ihtiyacımız var. Sokakta kaldık" mağduriyetlerini dile getirdi.