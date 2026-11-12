Selahattin Paşalı'dan ayrılık iddialarına yanıt

Bu açıklamadan günler sonra sıkıntılı günleri geride bırakan ve birlikte tatile çıkan Lara-Selahattin Paşalı , bir kez daha ayrılık iddialarıyla gündeme geldi.

Geçtiğimiz günlerde bir davete tek başına katılan Selahattin Paşalı ile eşinin yine sıkıntılı günler geçirdiği hatta boşanma kararı aldığı öne sürüldü.