Selahattin ve Lara Paşalı boşanıyor mu? Ünlü çiftten fotoğraflı yanıt

Açıklamanın ardından çiften yeni bir hamle geldi. Paşalı çifti, ayrılık iddialarına sosyal medya hesaplarından yayınladıkları kareyle yanıt verdi. İkili, birlikte yer aldıkları yeni kareyi Instagram'dan paylaşarak boşanma iddialarına yanıt vermiş oldu.

Paşalı çifti aylar önce yaptıkları yazılı açıklamayla evliliklerinde zor bir süreçten geçtiklerini ve kendi içlerinde bazı konuları çözmeye çalıştıklarını açıklamıştı. Bu açıklamadan günler sonra sıkıntılı günleri geride bırakan ve birlikte tatile çıkan Lara-Selahattin Paşalı, bir kez daha ayrılık iddialarıyla gündeme gelmişti.

Geçtiğimiz günlerde bir davete tek başına katılan Selahattin Paşalı ile eşinin yine sıkıntılı günler geçirdiği hatta boşanma kararı aldığı öne sürülmüştü.