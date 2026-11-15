Selahattin ve Lara Paşalı boşanıyor mu? Ünlü çiftten fotoğraflı yanıt
15.11.2026 08:39
Son Güncelleme: 15.11.2026 08:39
Boşanma iddialarını yazılı bir açıklamayla yalanlayan Selahattin Paşalı ile Lara Paşalı'dan bu kez de fotoğraflı bir yanıt geldi.
“Ömer”, “Masumiyet Müzesi”, "Kıskanmak" gibi projelerle adından söz ettiren Selahattin Paşalı, son dönemde kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminde adından sık söz edilen oyuncular arasında yer alıyor.
16 Nisan 2022'de birlikteliklerini nikahla taçlandıran Selahattin Paşalı ile Lara Paşalı ikilisi, kızları Leyla Pera'yı aynı yıl kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşamıştı.
Örnek çiftlerden biri olarak gösterilen Paşalı ailesi, son dönemde evliliklerinde kriz yaşadıklarına yönelik iddialarla sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde boşanacaklarına yönelik bir iddia ortaya atılmış, Selahattin Paşalı'nın menajerlik şirketinden ise yalanlama gelmişti.
Sosyal medyadan yayımlanan mesajda şu ifadeler yer almıştı:
“Son günlerde hakkımızda ortaya atılan iddialara ilişkin kısa bir açıklama yapmak isteriz. Her evlilikte zaman zaman zorlu dönemler yaşanabilir; biz de şu anda kendi içimizde bazı konuları çözmeye ve ilişkimizi daha sağlıklı bir noktaya taşımaya çalıştığımız bir süreçten geçiyoruz. Bu dönemde sessiz kalmayı tercih ettik; çünkü kişisel süreçlerimizi kendi içimizde, sakinlikle yönetmek istedik. Ancak bu sessizliğimizin yanlış anlaşılması ve farklı yorumlanması, gerçeği yansıtmayan spekülatif haberlerin artmasına neden oldu. Sürece dair kamuoyuna yansıyan detayların gerçeği yansıtmadığını özellikle belirtmek isteriz. Özel hayatımıza gösterilen hassasiyet ve anlayış için, yanımızda olan herkese teşekkür ederiz.”
Açıklamanın ardından çiften yeni bir hamle geldi. Paşalı çifti, ayrılık iddialarına sosyal medya hesaplarından yayınladıkları kareyle yanıt verdi. İkili, birlikte yer aldıkları yeni kareyi Instagram'dan paylaşarak boşanma iddialarına yanıt vermiş oldu.
Paşalı çifti aylar önce yaptıkları yazılı açıklamayla evliliklerinde zor bir süreçten geçtiklerini ve kendi içlerinde bazı konuları çözmeye çalıştıklarını açıklamıştı. Bu açıklamadan günler sonra sıkıntılı günleri geride bırakan ve birlikte tatile çıkan Lara-Selahattin Paşalı, bir kez daha ayrılık iddialarıyla gündeme gelmişti.
Geçtiğimiz günlerde bir davete tek başına katılan Selahattin Paşalı ile eşinin yine sıkıntılı günler geçirdiği hatta boşanma kararı aldığı öne sürülmüştü.