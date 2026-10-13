Selçuk Yöntem’den Aşk-ı Memnu itirafı. “Oradaki arkadaşlarımla sonrasında bir araya gelemedik”
13.10.2026 10:14
Son Güncelleme: 13.10.2026 10:23
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Selçuk Yöntem, seneler önce rol aldığı Aşk-ı Memnu dizisiyle ilgili konuştu.
"Deli Yürek", “Kurtlar Vadisi”, "Aşk-ı Memnu", “Bugünün Saraylısı” gibi yapımlarda rol alan Selçuk Yöntem, Ceyda Düvenci'nin sunumuyla NTV ekranlarında izleyiciyle buluşan “Bambaşka Sohbetler” programına konuk oldu.
Halit Ziya Uşaklıgil’in unutulmaz eserinden televizyona uyarlanan Aşk-ı Memnu'da Adnan Ziyagil karakterine hayat veren Yöntem, seneler sonra diziyle ilgili konuştu.
Aşk-ı Memnu'da Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Nebahat Çehre ve Zerrin Tekindor'la başrolleri paylaşan 73 yaşındaki Yöntem, “Türk dizi tarihinde çok önemli bir yeri oldu. Dünyada da 100 ülkede gösterildi. 16 yıldır tekrarları yayınlanan ve tekrar bölümleriyle reyting alan bir dizi” ifadelerini kullandı.
"AŞK-I MEMNU'DAN SONRA 3 KONAK DİZİSİNDE OYNADIM"
Selçuk Yöntem, sözlerine “Dezavatajları da oldu. Mesela orada hep beraber oynadığımız rol arkadaşlarımla bir araya gelemedik. Bir iş yapamadık. Çünkü çok özdeşleşme oldu o karakterlerde” diye devam etti.
"Bir senaryonun bir aktörü heyecanlandırması" lazım diyen Selçuk Yöntem, "Birisi ne oynuyorsa hep aynı şeyi oynamak zorunda değil. Mesela ben Aşk-ı Memnu sonrası üç tane konak dizisinde oynadım" dedi.
"DİZİ YAPMAYACAĞIM DİYE BİR DÜŞÜNCEM YOK"
“Dizi yapmayacağım, şunu yapmayacağım diye bir düşüncem yok” diyen usta oyuncu, "İyi senaryoyla, iyi kadroyla, iyi yapımcıyla, iyi kanalla niçin dizi yapılmasın? İşte biz bunu yaptık. Evet. Aşk-ı Memnu oldu" ifadelerini kullandı.
Yöntem, bunun üzerine Ceyda Düvenci'nin söylediği "Ama işte iyi isimlerle de çalışmanın orada bence dezavantajı o oluyor. Çünkü o lezzeti yakalamış oluyorsun bir kere" sözlerine de katıldı.
2008-2010 yılları arasında yayınlanan ve yayınlandığı ilk günden itibaren seyirciyi ekranlara kilitleyen Aşk-ı Memnu dizisinin yönetmenliğini Hilal Saral üstlendi. Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu'nun senaryosunu kaleme aldığı dizi, oyuncu kadrosu kadar kostümleri ve ikonik replikleriyle gündemden düşmüyor.