Selçuk Yöntem’den Aşk-ı Memnu itirafı. “Oradaki arkadaşlarımla sonrasında bir araya gelemedik”

Selçuk Yöntem, sözlerine “Dezavatajları da oldu. Mesela orada hep beraber oynadığımız rol arkadaşlarımla bir araya gelemedik. Bir iş yapamadık. Çünkü çok özdeşleşme oldu o karakterlerde” diye devam etti.

"Bir senaryonun bir aktörü heyecanlandırması" lazım diyen Selçuk Yöntem, "Birisi ne oynuyorsa hep aynı şeyi oynamak zorunda değil. Mesela ben Aşk-ı Memnu sonrası üç tane konak dizisinde oynadım" dedi.