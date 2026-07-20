Selda Bağcan ile Aleyna Tilki Bodrum'da buluştu. "Şanslıyım"

Her fırsatta Selda Bağcan'a olan hayranlığını dile getiren Aleyna Tilki , usta isimle ile bir araya geldi. Daha önce de aynı sahnede birlikte düet yapan ikili, Bodrum Yalıkavak'ta görüştü. İkilinin buluşmasından fotoğrafı Selda Bağcan paylaştı.

Bağcan, paylaşımına düştüğü “Dün Bodrum’da canım Aleyna’yla yine uzun uzun sohbet ettik. Her buluşmamız bana iyi geliyor. Müziğe olan tutkusu, merakı ve güzel yüreğiyle insanın içini ısıtan bir genç. İyi ki varsın Aleyna” notla Tilki'ye övgüler yağdırdı.