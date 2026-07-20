Selda Bağcan ile Aleyna Tilki Bodrum'da buluştu. "Şanslıyım"
20.07.2026 15:04
Selda Bağcan ile Aleyna Tilki, Bodrum'da bir araya geldi. Buluşmadan kareyi paylaşan Bağcan, genç şarkıcıya övgüler yağdırırken, Tilki de çok şanslı olduğunu belirtti.
Her fırsatta Selda Bağcan'a olan hayranlığını dile getiren Aleyna Tilki, usta isimle ile bir araya geldi. Daha önce de aynı sahnede birlikte düet yapan ikili, Bodrum Yalıkavak'ta görüştü. İkilinin buluşmasından fotoğrafı Selda Bağcan paylaştı.
Bağcan, paylaşımına düştüğü “Dün Bodrum’da canım Aleyna’yla yine uzun uzun sohbet ettik. Her buluşmamız bana iyi geliyor. Müziğe olan tutkusu, merakı ve güzel yüreğiyle insanın içini ısıtan bir genç. İyi ki varsın Aleyna” notla Tilki'ye övgüler yağdırdı.
"ÜLKEMİZİN SAHİP OLDUĞU EN DEĞERLİ GERÇEĞİMİZSİNİZ"
Selda Bağcan'ın paylaşımına kayıtsız kalamayan Aleyna Tilki ise “Siz ülkemizin sahip olduğu en yürekli, en değerli gerçeğimizsiniz. Sesinizden ve ruhunuzdan aldığım ilham çocukluğumdan beri kalbimi serinleten bir umut. İnsanca, vicdanıyla, gücünü sadece gerçeğe ve güzelliklere adayan, halkımızın benzersiz çiçeğisiniz” dedi.
Bağcan'ı çok sevdiğini söyleyen Tilki, sözlerini “Sadece sesinize tanıklık etmeyip, hayatı nasıl biyerden yaşadığınıza da tanıklık ediyor olduğum için şanslıyım. Kedileriniz de çok güzeldi” diye noktaladı.
7 SENE ÖNCE HAYALİ GERÇEK OLMUŞTU
Aleyna Tilki, yıllar önceki bir röportajında “Selda Bağcan hayranıyım. Küçüklükten beri onu dinliyorum. Düet yaparsam eğer Selda Bağcan'la yaparım” demişti.
Yedi sene önce Bostancı Gösteri Merkezi'nde hayranlarıyla bir araya gelen Tilki, Gesi Bağları'nı söylerken; Bağcan sahneye gelmişti. İkili, türküyü birlikte seslendirmişti.
Bağcan da sürprizi sonrası sahnede “O dünya çapında bir sanatçı olacak. Türkiye’nin Madonna’sı olacak” demişti.