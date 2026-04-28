Selena Gomez'in eşi Seda Sayan'ı neden kızdırdı?
28.04.2026 13:44
Ünlü şarkıcı Selena Gomez’in eşinin ayaklarını öptüğü görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Seda Sayan söz konusu anlara sert tepki göstererek, "Ben onu evlere sokmam." dedi.
ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ
Ünlü şarkıcı Seda Sayan'a konuk olduğu bir program çekiminde şarkıcı Selena Gomez’in eşi Benny Blanco’nun ayaklarını öptüğü anlar izletildi.
Gördüklerine inanamayan Sayan, sık sık temizlik konusunda ekleştirilen Blanco ve Gomez'in görüntülerine karşı şaşkınlığını gizleyemedi.
SEDA SAYAN'DAN SERT SÖZLER
Sayan, görüntülere tepki göstererek, “Ben onu evlere barklara sokmam. Pis, iğrenç!” ifadelerini kullandı. Ünlü sanatçının sözleri kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.
Programda ayrıca Blanco'nun temizliği hakkında ortaya atılan iddialara da değinilerek, “Aynı iç çamaşırını günlerce giydiğini söylüyorlar.” yorumu da yapıldı.
AYAK ÖPME ANI GÜNDEM OLDU
Tartışmanın fitilini, Blanco’nun podcast programında yaşanan bir an ateşledi. Program sırasında Gomez’in eşinin ayağını öpmesi sosyal medyada tepki çekti.
Söz konusu anın ardından Gomez, “Bunu abartmayın.” diyerek tepki gösterdi, Blanco ise “Hoşuma gitti, beni mutlu etti.” sözleriyle karşılık verdi.
KİRLİ AYAK VE HİJYEN TARTIŞMASI
Tepkilerin bir diğer nedeni ise Blanco’nun podcast’in ilk bölümünde sergilediği davranışlar oldu. Program sırasında ayakkabısız şekilde koltuğa uzanan Blanco’nun ayaklarının kirli görünmesi sosyal medyada eleştiri topladı.
Ayrıca kamera karşısında gaz çıkarması ve bunu mikrofonun duyup duymayacağını sorması da kullanıcıların tepkisini çekti.
Sosyal medya kullanıcıları, hijyen ve davranış kuralları açısından Blanco’yu eleştiren çok sayıda paylaşım yaptı.
GOMEZ'DEN EŞİNE TAM DESTEK
Tüm tartışmalara rağmen Gomez, eşi Blanco’ya açık destek verdi.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sana her gün daha çok aşık oluyorum.” ifadelerini kullanan şarkıcı, birlikte çekilmiş bir videolarını da yayınladı. Gomez ve Blanco çifti, geçtiğimiz yıl evlenmişti.