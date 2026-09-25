Selim Bayraktar'dan Serhat Kılıç itirafı. "Vefatından bir gün önce doktora götürecektim"
25.09.2026 16:23
Son Güncelleme: 25.09.2026 16:44
Selim Bayraktar, kısa bir süre önce vefat eden yakın arkadaşı Serhat Kılıç hakkında konuştu. Kılıç'ı çok özlediğini vurgulayan Bayraktar, "Bir gün önce bana yalnız olmadığını söyledi" dedi.
"Seksenler" dizisinde canlandırdığı Ergun Plak karakteriyle tanınan Serhat Mustafa Kılıç, 5 Eylül'de İstanbul Kağıthane'deki evinde ölü bulundu.
Ölümüyle alakalı soruşturma başlatılan Serhat Kılıç için ilk tören İstanbul'da Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenirken oyuncunun cenazesi doğduğu yerde yani Ankara'da toprağa verildi.
"BAZEN OLACAK OLANIN ÖNÜNE GEÇEMİYORSUNUZ"
Ani vefatıyla tüm sevenlerini yasa boğan Serhat Kılıç'la ilgili yakın arkadaşı Selim Bayraktar açıklama yaptı. Teşkilat adlı dizide birlikte oynamaya hazırlanırken hayata veda eden arkadaşı hakkında Magazin News kameralarına konuşan Bayraktar, meslektaşını çok eskiden beri tanıdığını söyledi.
“Serhat geçmişte kanser tedavisi görmüştü. Son set gününe kadar birlikteydik. Boynuyla ilgili bir sıkıntı yaşıyordu” diyen oyuncu, sözlerine şöyle devam etti:
“Vefat etmeden bir gün önce onu doktora götürecektim ama gelemedi. ‘Yalnız mısın? dedim, ’Değilim' dedi meğer yalnızmış. Bazen olacak olanın önüne geçemiyorsunuz. Ben Serhat'ı çok özlüyorum.”
"SIRA DIŞI BİR ADAMDI"
Öte yandan Selim Bayraktar, Kılıç için düzenlenen anma törenindeki konuşmasında "Konservatuvar zamanından beri kabına sığmayan, çok özel bir akıl ve düşün adamıydı. Sıra dışı bir adamdı. Bir odaya girince fark edilir, odadan gitse bile orada kalırdı. Belki bugün Serhat için perde kapanmış olabilir ama bütün arkadaşları bir araya geldiğinde onu anacak ve alkışları hiçbir zaman bitmeyecek" ifadelerini kullanmıştı.
SEKSENLER DİZİSİYLE HAFIZALARA KAZINDI
1975 yılında Ankara'da dünyaya gelen ve aslen Malatyalı olan Serhat Mustafa Kılıç, eğitimini Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. Profesyonel olarak ilk kez Ankara Sanat Tiyatrosu'nda sahneye çıkan Kılıç, Diyarbakır ve Erzurum Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı.
Kariyeri boyunca birçok tiyatro oyununda rol alan Kılıç, “Bizim Evin Halleri”, “Hatırla Sevgili”, “Ezel” gibi projelerin yanı sıra “Seksenler” dizisiyle şöhreti yakaladı. “Ergun Plak” karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu, daha sonra “Söz”, “Maraşlı”, “Kuruluş Osman”, “Kirli Sepeti” ve "Mehmed: Fetihler Sultanı" gibi yapımlarda rol aldı.
Son olarak “Teşkilat” adlı dizinin yeni sezonunda rol alacak olan oyuncunun vefatından birkaç gün önce sağlık sorunları sebebiyle diziye veda ettiği de öne sürüldü.
Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Kılıç, ayrıca 2014 yılında Cannes Film Festivali Altın Palmiye Ödülü'nü kazanan, Nuri Bilge Ceylan imzalı “Kış Uykusu” filminde İmam Hamdi karakterini canlandırdı. Bu filmdeki performansı ile 47'nci SİYAD Ödülleri, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Performansı dalında adaylığa layık görüldü.