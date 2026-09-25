Selim Bayraktar'dan Serhat Kılıç itirafı. "Vefatından bir gün önce doktora götürecektim"

Ani vefatıyla tüm sevenlerini yasa boğan Serhat Kılıç 'la ilgili yakın arkadaşı Selim Bayraktar açıklama yaptı. Teşkilat adlı dizide birlikte oynamaya hazırlanırken hayata veda eden arkadaşı hakkında Magazin News kameralarına konuşan Bayraktar, meslektaşını çok eskiden beri tanıdığını söyledi.

“Serhat geçmişte kanser tedavisi görmüştü. Son set gününe kadar birlikteydik. Boynuyla ilgili bir sıkıntı yaşıyordu” diyen oyuncu, sözlerine şöyle devam etti:

“Vefat etmeden bir gün önce onu doktora götürecektim ama gelemedi. ‘Yalnız mısın? dedim, ’Değilim' dedi meğer yalnızmış. Bazen olacak olanın önüne geçemiyorsunuz. Ben Serhat'ı çok özlüyorum.”