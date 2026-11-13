Semiramis Pekkan yıllar sonra anlattı. "Babam beni evlatlık vermeye kalkmış"

Çocukluğunda babasıyla bir bağ kuramadığını ifade eden Semiramis Pekkan, “Dedemi çok severdim ben. Çünkü babamla bir alışverişim yoktu. Babamın elimi tuttuğunu, bana bir cümle söylediğini bile hatırlamıyorum. Baba böyle olur sanıyordum” dedi.

Babasının Ajda Pekkan'a çok düşkün olduğunu söyleyen Semiramis Pekkan, gülerek “Babam benim için hem kız hem çok güzel de değil boşver bunu dedi herhalde” ifadelerini kullandı.

Tüm bunlara rağmen babasına öfke duymadığını ifade eden sanatçı; anneannesi ve dedesinden gördüğü sevginin çok önemli olduğunu belirtti.