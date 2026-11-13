Semiramis Pekkan yıllar sonra anlattı. "Babam beni evlatlık vermeye kalkmış"
13.11.2026 11:08
Semiramis Pekkan, çocukluğuna ve ablası Ajda Pekkan'a dair açıklamalar yaptı. Babasıyla ilgili konuşan Pekkan, "Beni evlatlık vermeye kalkışmış dedem engel olmuş" dedi.
Sinema oyuncusu ve ses sanatçısı Semiramis Pekkan, Katarsis programına katıldı. Çocukluk yıllarına dair konuşan Pekkan, annesinin kendisine çok yakın olduğunu söylerken, babasıyla ilgili itirafıyla şaşırttı.
78 yaşındaki Semiramis Pekkan, ailesine dair anıları keyifli ve güzel olarak hatırladığını ifade etti.
"DEDEM ENGEL OLMUŞ"
Dedesini çok sevdiğinden bahseden Semiramis Pekkan, babası Deniz Binbaşı Rıdvan Pekkan'ın erkek çocuk sahibi olmak istediğini ve ablası Ajda Pekkan'dan sonra kendisinin dünyaya gelmesini kabullenemediğini söyledi.
Pekkan, babasının vefatı sonrası öğrendiği gerçeği “Babam askerdi, tabi asker adamın erkek evladı olur diye düşünüyor. Ajda geliyor bukle bukle saçları, sapsarı bir şahane bir çocuk. Peki diyor, arkadan ben geliyorum ve hiç kabul edemiyor. O yüzden beni evlatlık vermek istiyor. Dedem karşı çıkıyor" diye anlattı.
"BABA BÖYLE OLUR SANIYORDUM"
Çocukluğunda babasıyla bir bağ kuramadığını ifade eden Semiramis Pekkan, “Dedemi çok severdim ben. Çünkü babamla bir alışverişim yoktu. Babamın elimi tuttuğunu, bana bir cümle söylediğini bile hatırlamıyorum. Baba böyle olur sanıyordum” dedi.
Babasının Ajda Pekkan'a çok düşkün olduğunu söyleyen Semiramis Pekkan, gülerek “Babam benim için hem kız hem çok güzel de değil boşver bunu dedi herhalde” ifadelerini kullandı.
Tüm bunlara rağmen babasına öfke duymadığını ifade eden sanatçı; anneannesi ve dedesinden gördüğü sevginin çok önemli olduğunu belirtti.
"AJDA ONA RAKİP OLACAĞIMI DÜŞÜNDÜ"
Semiramis Pekkan, “Müzik hayatını bırakmanızda ablanız Ajda Pekkan'ın etkisi oldu mu?” sorusuna da şu yanıtı verdi:
“Ajda'yla müzikte baş etmem mümkün mü? O zamanlar Ona rakip olacağım diye de düşünmemiştim. Maalesef o biraz öyle zannetti ama önemli değil. Onun hiçbir şeyine dokunamadan yaptım. Ama onu tam bilmedi. Bilmediği için çocukça reaksiyonlar gösterdi. Kavga, gürültü hiçbir zaman sevmedim. Kavgadan kaçan birisiyimdir."