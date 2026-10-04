Semiramis Pekkan'ın mutlu günü. Zoran Lalvani dünyaevine girdi
04.10.2026 09:08
Semiramis Pekkan’ın Gulu Lalvani ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Zoran Lalvani, Zoe Springer ile hayatını birleştirdi. Pekkan bu mutlu anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Sinema oyuncusu ve ses sanatçısı Semiramis Pekkan, Hint asıllı İngiliz iş insanı Gulu Lalvani ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu Zoran Lalvani’nin evlendiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
Çocukluk ve gençlik yıllarının önemli bir bölümünü Türkiye dışında geçiren Zoran Lalvani, eğitim hayatını da farklı ülkelerde sürdürdü. Annesi Semiramis Pekkan ve teyzesi Ajda Pekkan gibi sanat dünyasında yer almayan Lalvani, yıllardır gözlerden uzak bir yaşam sürmesiyle dikkat çekiyor.
Kariyerini teknoloji ve finans alanlarında sürdürdüğü belirtilen Zoran Lalvani, ailesinin tanınmışlığına rağmen magazin dünyasından uzak kalmayı tercih etti. Özel hayatını da kamuoyunun gözünden uzakta yaşayan Lalvani, bu kez hayatının en özel günlerinden biriyle annesinin paylaşımında yer aldı.
"CANIM OĞLUM EVLENDİ"
Oğlunun evlilik haberini sosyal medya hesabından duyuran Semiramis Pekkan, mutluluğunu takipçileriyle paylaştı. Oğlunu sevdiği kadınla birlikte görmenin kendisi için tarif edilemez bir duygu olduğunu belirten Pekkan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Dün benim için çok ama çok özel bir gündü çocuklar. Canım oğlum evlendi. Onu böyle mutlu, sevdiği kadınla yan yana görmek bir anne olarak bana tarif edemeyeceğim duygular yaşattı. Bir ömür boyu çok ama çok mutlu olun.”
Semiramis Pekkan’ın oğlunun düğününe ilişkin bu paylaşımı kısa sürede takipçilerinden çok sayıda tebrik mesajı aldı.
KANSERİ YENMİŞ, PERUĞA VEDA ETMİŞTİ
Semiramis Pekkan, köpeğini gezdirirken düşmesi sonucu hastaneye kaldırılmasıyla erken teşhis edilen akciğer kanserini yenmişti.
Geçtiğimiz yıl köpeğini gezdirirken düşüp hastaneye giden sanatçının yapılan kontrollerinde akciğerinde kitle olduğu fark edilmişti. Erken teşhis sayesinde Pekkan'ın sol akciğerinin alt lobu alınmıştı.
Ameliyatın ardından kemoterapi sürecini tamamlayan Pekkan, Mart 2026'da son kemoterapisini alarak tedavisini bitirdiğini duyurmuştu.
Zorlu tedavi sürecinde saçları dökülen ve peruk kullanan sanatçı, tedavisinin tamamlanması ve saçlarının yeniden uzamasıyla peruksuz yeni halini takipçileriyle paylaşmıştı.