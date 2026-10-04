Semiramis Pekkan'ın mutlu günü. Zoran Lalvani dünyaevine girdi

Sinema oyuncusu ve ses sanatçısı Semiramis Pekkan, Hint asıllı İngiliz iş insanı Gulu Lalvani ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu Zoran Lalvani’nin evlendiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Çocukluk ve gençlik yıllarının önemli bir bölümünü Türkiye dışında geçiren Zoran Lalvani, eğitim hayatını da farklı ülkelerde sürdürdü. Annesi Semiramis Pekkan ve teyzesi Ajda Pekkan gibi sanat dünyasında yer almayan Lalvani, yıllardır gözlerden uzak bir yaşam sürmesiyle dikkat çekiyor.

Kariyerini teknoloji ve finans alanlarında sürdürdüğü belirtilen Zoran Lalvani, ailesinin tanınmışlığına rağmen magazin dünyasından uzak kalmayı tercih etti. Özel hayatını da kamuoyunun gözünden uzakta yaşayan Lalvani, bu kez hayatının en özel günlerinden biriyle annesinin paylaşımında yer aldı.