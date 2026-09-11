Seneler sonra sahnelere dönmüştü. Şebnem Ferah konserlerine devam ediyor

1996'da hayatımıza giren ve kısa zamanda şarkı sözleri ve vokal yeteneğiyle gönülleri kazanan Şebnem Ferah, "Küllerinden" ve "Koridor" gibi şarkıların yer aldığı son albümü "Parmak İzi"ni 2018 yılında yayınladı.

Ferah çıkardığı son albüm, 7 Şubat 2020'de çıkan Murathan Mungan'ın "2020 Model" albümü oldu. Sanatçı pandemi döneminde derin bir sessizliğe gömüldü.