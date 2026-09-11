Seneler sonra sahnelere dönmüştü. Şebnem Ferah konserlerine devam ediyor
11.09.2026 16:02
Şebnem Ferah, 6 yıl aradan sonra sahnelere döndü. İlk olarak 3 Haziran'da hayranlarıyla buluşan şarkıcının konser maratonu hızla devam ediyor.
Türk rock müziğinin güçlü sesi Şebnem Ferah, 6 yıl aradan sonra sahnelere döndü. Yıllar sonra yeniden konser vermeye başlayan Ferah, ilk olarak 3 Haziran'da KüçükÇiflik Park'ta hayranlarıyla buluştu.
“Çakıl Taşları”, “Sil Baştan”, "Bu Aşk Fazla Sana", “Can Kırıkları”, “Yağmurlar” gibi şarkılarıyla tanınan şarkıcı, konserlerine devam ediyor.
KONSERLERE DEVAM EDİYOR
Ferah’ın önümüzdeki günlerde gerçekleşecek İzmir, İstanbul ve Ankara konserlerinin biletleri tükendi. Sanatçı, 18 Eylül'de İzmir'de, 24 Eylül'de İstanbul'da, 2 Ekim'de de Ankara'da sahne alacak.
Ferah'ın konser takvimine Antalya, Bursa ve Adana’nın yanı sıra 7 Kasım Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu da ekleniyor.
Yeni konserlerin biletleri 14 Eylül Pazartesi günü şehirlere göre farklı saatlerde satışa çıkacak.
SON ALBÜMÜNÜ 2020'DE YAYINLADI
1996'da hayatımıza giren ve kısa zamanda şarkı sözleri ve vokal yeteneğiyle gönülleri kazanan Şebnem Ferah, "Küllerinden" ve "Koridor" gibi şarkıların yer aldığı son albümü "Parmak İzi"ni 2018 yılında yayınladı.
Ferah çıkardığı son albüm, 7 Şubat 2020'de çıkan Murathan Mungan'ın "2020 Model" albümü oldu. Sanatçı pandemi döneminde derin bir sessizliğe gömüldü.