Senelerdir sahnelerden uzakta. Özlem Tekin'e dudak uçuklatan geri dönüş teklifi
22.07.2026 15:52
Bir dönemin yıldız isimlerinden Özlem Tekin, 10 yıldır sahnelerde uzak bir yaşam sürüyor. Tekin'e sahnelere dönmesi için 94 milyon TL'lik teklif götürüldüğü iddia edildi.
2016 yılında müziğe ara vererek Muğla'da bir köye yerleşen Özlem Tekin, uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.
Yakın zamanda Bodrum'a annesinin yanına taşınan 54 yaşındaki Tekin ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Organizatörlerin Tekin'i sahnelere döndürmek için rekor bir teklifte bulunduğu öne sürüldü.
Akşam'ın haberine göre; yapımcılar, Tekin'in kapısını dev bir teklifle çaldı. Yapımcılar, Özlem Tekin'e sadece 10 konser için 2 milyon dolar (yaklaşık 94 milyon TL) önerdi.
"Sen Anla", "Kargalar", "Dağları Deldim" gibi şarkılarıyla tanınan Özlem Tekin'in bu teklife henüz yanıt vermediği ve değerlendirme aşamasında olduğu da öne sürüldü.
Seneler önce müzik kariyerini bırakıp inzivaya çekilen Tekin'in gözlerden uzak yaşamını bırakıp sahnelere dönüp dönmeyeceği merakla bekleniyor.
Öte yandan ünlüler dünyasından birçok ünlü isim de şehir hayatından uzaklaşarak köy hayatını seçti.