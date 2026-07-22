Senelerdir sahnelerden uzakta. Özlem Tekin'e dudak uçuklatan geri dönüş teklifi

Akşam'ın haberine göre; yapımcılar, Tekin'in kapısını dev bir teklifle çaldı. Yapımcılar, Özlem Tekin'e sadece 10 konser için 2 milyon dolar (yaklaşık 94 milyon TL) önerdi.

"Sen Anla", "Kargalar", "Dağları Deldim" gibi şarkılarıyla tanınan Özlem Tekin'in bu teklife henüz yanıt vermediği ve değerlendirme aşamasında olduğu da öne sürüldü.