"Seni anlatırken hala içim titriyor" İbrahim Erkal'ın eşinden duygusal paylaşım

UNUTULMAZ ŞARKILARA İMZA ATTI

Kısa yaşamında unutulmaz şarkılara imza atan Erkal, 1995'te çıkan "Sıra Bende/Aklımdasın" albümündeki "Aklımdasın" şarkısıyla ününe ün kattı.

İbrahim Erkal, 1996'da çıkardığı "Gönlünüze Talibim" albümündeki "Unutmayacağım" ve "Canısı" şarkılarının kazandığı başarıyla müzik dünyasında uzun süre kendinden söz ettirdi. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde 1997'de "En İyi Söz" ve "En İyi Arabesk-Fantezi Erkek Sanatçı" ödüllerini alan sanatçı, 1997-1998'de yayımlanan, Temel Gürsu'nun yönetmenliğini üstlendiği "Canısı" isimli televizyon filminde Emine Ün ile başrolü paylaştı. Sanatçının başrolünde oynadığı "Sırılsıklam" adlı televizyon dizisi 1998'de izleyiciyle buluştu. "De Get" adlı albümünü 2000'de müzikseverlerin beğenisine sunan Erkal, 2001'de "Su Gibi", 2002'de "Aşkname", 2004'te "Gönül Limanı", 2006'da "Yüreğinden Öpüyorum", 2008'de "Aranağme", 2011'de "Burnumda Tütüyorsun", 2015'te ise "Ömrüm-Nefes 1" adlı albümleri müzikseverlerle buluşturdu.

Erkal, 2002'de ise "Ben Bu Şöhreti Sevmedim" adlı kitabı kaleme aldı. Kendi besteleri dışında anonim eserlere albümlerinde yer veren sanatçı, besteleriyle de müzik piyasasında önemli bir yer edindi.

ÜNLÜ ŞARKICILARIN ESERLERİNİ YORUMLADI

İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar, Metin Şentürk, Soner Arıca, Zara, Alişan, Gökhan Özen, Burhan Çaçan ve Mine Koşan'ın da aralarında olduğu çok sayıda ünlü isim, Erkal'ın şarkılarını yorumladı.

Albümlerinde kendi bestelerinin yanı sıra anonim eserleri de seslendiren sanatçı, milyonu aşan albüm satışları ile Türkiye'de arabesk-fantezi müzik dünyasında önemli bir yer edindi.

KÜÇÜK KIZI BEYİN KANAMASI GEÇİRDİKTEN 12 GÜN SONRA DOĞDU

Başarılı sanatçı, 2003'te Filiz Akgün ile evlendi. İkilinin kızları Dilara Hatice 2004'te, oğulları Erenalp ise 2005'te dünyaya geldi. Erkal'ın küçük kızı Elif Su ise sanatçının beyin kanaması geçirdiği tarihten 12 gün önce doğdu.

EVİNİN OTOPARKINDA GEÇİRDİĞİ KAZA SONRASI HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Evinin otoparkında geçirdiği kaza sonrası tedavi altına alınan ve 11 Mayıs 2017'de tedavi gördüğü hastanede vefat eden sanatçının cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.