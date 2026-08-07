Serdar Ortaç hastaneye mi kaldırıldı? Şarkıcıdan açıklama geldi

Karm6 grubu üyeleri açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Serdar Bey normalde bugün bizlerle birlikte olacaktı. Ufak bir rahatsızlığı olduğu için hastaneye kaldırıldı. O da çok isterdi burada olmayı. Ona buradan sevgilerimizi ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şu an çok güzel gayet yerinde her şey sağlığı. Biraz rahatsızlanmış hastanede şu an ama durumu gayet iyi."