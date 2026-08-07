Serdar Ortaç hastaneye mi kaldırıldı? Şarkıcıdan açıklama geldi
07.08.2026 09:20
Son olarak İstanbul Festivali'nde hayranlarıyla buluşan Serdar Ortaç ile ilgili iddia hayranlarını korkuttu. Hastaneye kaldırıldığı iddia edilen şarkıcıdan açıklama geldi.
Son olarak İstanbul Festivali kapsamında kendisi için düzenlenen özel gecede hayranlarıyla buluşan Serdar Ortaç ile ilgili açıklama hayranlarını korkuttu.
Pop müziğin efsane isminin “Ta Burama” adlı şarkıyla düet yaptığı Karm6 grubu üyeleri, dün akşamki konserleri öncesi geceye konuk olması beklenen Serdar Ortaç'ın hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
"BUGÜN BİZLERLE OLACAKTI AMA RAHATSIZLANDI"
Karm6 grubu üyeleri açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:
"Serdar Bey normalde bugün bizlerle birlikte olacaktı. Ufak bir rahatsızlığı olduğu için hastaneye kaldırıldı. O da çok isterdi burada olmayı. Ona buradan sevgilerimizi ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şu an çok güzel gayet yerinde her şey sağlığı. Biraz rahatsızlanmış hastanede şu an ama durumu gayet iyi."
ORTAÇ'TAN SON NOKTA
Bunun üzerine uzun yıllardır MS hastalığı ile mücadele eden Ortaç'ın sağlık durumu merak konusu olurken şarkıcıdan konuyla ilgili açıklama geldi.
Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Serdar Ortaç, “Hastaneye falan kaldırılmadım, normal tedavim olduğu için hastanedeydim. O yüzden gidemedim açılışlarına, hiçbir şeyim yok yani” diyerek iddialara son noktayı koydu.
"ANCAK O ZAMAN EMEKLİ OLURUM"
Öte yandan yoğun konser programı süren Serdar Ortaç, emeklilik iddiaları hakkında konuşmuş ve sahneleri bırakması için kendisine konser teklifi gelmemesi gerektiğini söylemişti.
Ortaç, “Ben daha gitmedim, gitmeyi de düşünmüyorum. Konser teklifi gelmezse ancak emekli olurum. Teklifler geldiği sürece sahnede olmaya devam edeceğim” demişti.