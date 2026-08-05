Serdar Ortaç için özel gece. Kibariye ile düeti ve sürpriz şarkı İstanbul'u salladı
05.08.2026 10:14
Pop müziğin efsane ismi Serdar Ortaç için İstanbul Festivali kapsamında özel bir gece düzenlendi. Ünlü isimlerin Ortaç'ın hit şarkılarını söylediği gece büyük yankı uyandırdı.
Oğuzhan Uğur'un tutuklanması sonrası Serdar Ortaç Saygı1 etkinliği iptal edilmiş, organizasyonun Serdar Ortaç konseri olarak düzenleneceği açıklanmıştı. İstanbul Festivali kapsamında düzenlenen özel gece, dün akşam gerçekleşti. Geceden paylaşımlar sosyal medyaya damga vurdu.
Serdar Ortaç, sahneye “Sana Değmez” adlı şarkısıyla çıkarken, gecede sahne alan birbirinden ünlü isimler de Ortaç'ın dillere pelesenk olan şarkılarını seslendirdi.
ÜNLÜLERDEN SERDAR ORTAÇ HİTLERİ
Mela Bedel "Bilmem ki", Ekin Uzunlar "Ben Adam Olmam", Elif Afra Kılıç "Dansöz", Melis Fis "Sor", Çağlayan Topaloğlu "Yar Diye Diye", Nazlı Senem Ünal “Haksızlık” ve Mustafa Mert Koç "Heyecan" performanslarıyla büyük alkış topladı.
KİBARİYE İLE ORTAÇ'TAN UNUTULMAZ DÜET
Gecede Kibariye de sahne aldı. Kibariye sahnede Serdar Ortaç'la birlikte “Kanasın"ı söyledi. Kibariye ardından "Buz" ve “Sil Baştan” adlı şarkıları seslendirdi.
Kibariye, sahnede “Artık sanatçı kalmadı. Sayılı, çok az parmağım kadar var veya yok. Ölürüm falan içimde kalmasın. İyilerin değerini bilmezseniz Allah da bizim değerimizi bilmez” ifadelerini kullandı.
"TA BURAMA" İLK KEZ SAHNEDE
Gecenin bir diğer sürprizi ise KARM6 grubuyla Serdar Ortaç'ın birlikte hazırladıkları "Ta Burama" adlı şarkı oldu. Ortaç ve KARM6 şarkıyı ilk kez canlı olarak seslendirdi.
PADİŞAH İLE VEDA ETTİLER
Serdar Ortaç, İstanbul Festivali kapsamında düzenlenen özel geceye, sahnede kendisine destek veren sanatçı arkadaşlarıyla birlikte “Padişah” şarkısını söylerek veda etti.