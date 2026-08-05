Serdar Ortaç için özel gece. Kibariye ile düeti ve sürpriz şarkı İstanbul'u salladı

Gecenin bir diğer sürprizi ise KARM6 grubuyla Serdar Ortaç'ın birlikte hazırladıkları "Ta Burama" adlı şarkı oldu. Ortaç ve KARM6 şarkıyı ilk kez canlı olarak seslendirdi.

PADİŞAH İLE VEDA ETTİLER

Serdar Ortaç, İstanbul Festivali kapsamında düzenlenen özel geceye, sahnede kendisine destek veren sanatçı arkadaşlarıyla birlikte “Padişah” şarkısını söylerek veda etti.