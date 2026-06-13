Serdar Ortaç'ın sağlık durumu nasıl? Hakkındaki iddialara yanıt verdi

Son dönemde sosyal medya paylaşımları ve Saygı1 projesiyle gündemde olan Serdar Ortaç ile ilgili iddia hayranlarını korkuttu. Uzun süredir MS hastalığıyla mücadele eden Ortaç'ın ciddi bir atak geçirdiği ve tedavi altında olduğu iddia edildi.

56 yaşındaki ünlü şarkıcıya 15 gündür yoğun bir tedavi programı uygulandığı ve bu sebeple de konserlerinin iptal olduğu öne sürüldü.