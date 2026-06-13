Serdar Ortaç'ın sağlık durumu nasıl? Hakkındaki iddialara yanıt verdi
13.06.2026 16:35
MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç'ın sağlık durumunun kötüye gittiği ve yoğun bir tedavi sürecine alındığını öne sürüldü. Ünlü şarkıcıdan açıklama geldi.
Son dönemde sosyal medya paylaşımları ve Saygı1 projesiyle gündemde olan Serdar Ortaç ile ilgili iddia hayranlarını korkuttu. Uzun süredir MS hastalığıyla mücadele eden Ortaç'ın ciddi bir atak geçirdiği ve tedavi altında olduğu iddia edildi.
56 yaşındaki ünlü şarkıcıya 15 gündür yoğun bir tedavi programı uygulandığı ve bu sebeple de konserlerinin iptal olduğu öne sürüldü.
ÜNLÜ ŞARKICI SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Serdar Ortaç sevenler bu haberlerle endişelenirken ünlü şarkıcı sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Ortaç, sağlık durumu hakkındaki iddialara yanıt verdi.
“Padişah”, “Karabiberim”, “Bilsem ki”, “Poşet”, “Mikrop”, “Mesafe”, “Dansöz” gibi şarkılarıyla tanınan ünlü isim, açıklamasında “Haberler yalan. Gayet iyiyim. Konserlere devam” ifadelerini kullandı.
VASİYETİNİ AÇIKLAMIŞTI
Öte yandan ünlü şarkıcı, zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da gündeme geliyor. Ortaç, birkaç ay önce canlı yayın açmış ve “Bana bir söz verin, bu şarkıları yaşatın. Bunlara sağlığımda klip çekmediler. Kimseye ulaştırmadılar. Herkes elinden geleni yaptı ben batayım diye ama hâlâ batmadım, 35 sene oldu. Yakında ölüp gideceğim, bunları herkese ulaştırın” ifadelerini kullanmıştı.