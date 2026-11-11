Serenay Sarıkaya ile Mert Demir ayrıldı mı?

Ancak 2023 yılından beri birlikte olan çiftle ilgili iddia kafa karıştırdı. Akif Yaman'ın haberine göre; daha önce de ayrılık haberleriyle gündeme gelen Sarıkaya ile Demir'in bu kez arkadaşça ayrıldığı öne sürüldü.

Serenay Sarıkaya ile Mert Demir 'in iki haftadan uzun süredir birlikte olmadığı iddia edildi. Birbirlerini sosyal medyadan takip etmeye devam eden çiftten konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.