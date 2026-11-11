Serenay Sarıkaya ile Mert Demir ayrıldı mı?
11.11.2026 15:29
Daha önce de defalarca ayrılık iddialarıyla gündeme gelen Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in 3 yıllık aşklarını arkadaşça noktaladığı öne sürüldü.
Son olarak katıldığı bir davette Ajda Pekkan'la yaptığı düetle adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.
Uzun süredir şarkıcı Mert Demir ile gözlerden uzak bir aşk yaşayan Sarıkaya, zaman zaman mutluluk pozlarını takipçileriyle paylaşıyordu.
AŞK BİTTİ Mİ?
Ancak 2023 yılından beri birlikte olan çiftle ilgili iddia kafa karıştırdı. Akif Yaman'ın haberine göre; daha önce de ayrılık haberleriyle gündeme gelen Sarıkaya ile Demir'in bu kez arkadaşça ayrıldığı öne sürüldü.
Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in iki haftadan uzun süredir birlikte olmadığı iddia edildi. Birbirlerini sosyal medyadan takip etmeye devam eden çiftten konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.
İlk kez 2023 yılının sonlarında aşk iddialarıyla gündeme gelen Serenay Sarıkaya-Mert Demir çiftinin reklam aşkı yaşadığı öne sürülmüştü. Bu konuda açıklama yapan Sarıkaya, “Böyle şeyler milattan öncede kalmadı mı ya? Gerçek hayatta böyle şeyler var mı? İnsanların buna inanması da bana çok tuhaf geliyor. Ben böyle yaşamıyorum” demişti.
İlişkilerini üç yıldır sürdüren ikili, zaman zaman ayrılık iddialarıyla gündeme gelseler de sessizliklerini korudu.
Öte yandan Mert Demir, daha önce lişkisine dair konuşmuş ve her sabah Serenay Sarıkaya için iki kahve ile taze çiçek aldığını belirtmişti.