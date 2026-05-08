Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'den aylar sonra yeni kare. Romantik dansları gündem oldu
08.05.2026 13:13
Uzun süredir aşk yaşayan Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, Sarıkaya'nın rol aldığı dizinin yeni sezon partisinde ortaya çıktı. Çiftin romantik dansları sosyal medyada gündem oldu.
Oyuncu Serenay Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir'in aşkları tam gaz sürüyor. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Sarıkaya, başrol olduğu "Kimler Geldi Kimler Geçti" dizisinin yeni sezonu için düzenlenen etkinlikte ortaya çıktı. Mert Demir de gecede sevgilisini yalnız bırakmadı.
33 yaşındaki ünlü oyuncu, sevgilisi Mert Demir ile arabada çektiği fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Ardından dizinin yeni sezonu için düzenlenen partiden kareler sosyal medyada paylaşıldı. Sarıkaya ile Demir'in “Gözlerime Bak” şarkısında dans ettiği romantik anlar dikkat çekti.
"HEP YANIMDAYDIN, HEP YANINDAYIM"
Ünlü oyuncu, Aralık ayında 32 yaşına basan sevgilisinin doğum gününü de romantik sözlerle kutlamıştı. Serenay Sarıkaya, Demir'e “İyi ki doğdun kral. Acısıyla tatlısıyla bir yaşını daha gördüm. Hep yanımdaydın. Hep yanındayım” diye seslenmişti.
"BEN BÖYLE YAŞAMIYORUM"
Öte yandan özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Serenay Sarıkaya, daha önce reklam aşkı iddialarına şöyle yanıt vermişti:
"Böyle şeyler milattan öncede kalmadı mı ya? Gerçek hayatta böyle şeyler var mı? İnsanların buna inanması da bana çok tuhaf geliyor. Ben böyle yaşamıyorum."