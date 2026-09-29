Serenay Sarıkaya Paris'i salladı. Podyumdaki enerjisine övgü yağdı

34 yaşındaki Sarıkaya'nın podyum ışıltısı sosyal medyada da gündem oldu. Serenay Sarıkaya'ya “Bambaşka rakibi yok”, “İnanılmaz bayılıyoruz kendisine”, “Aura dedikleri şey kesinlikle bu”, “Güzeller güzeli” gibi yorumlar geldi.

Defilede, Kendall Jenner, Cara Delevingne, Kristen Bell, Jane Fonda, Eva Longoria, Simone Ashley ve Andie MacDowell gibi dünya yıldızları da boy gösterdi.