Serenay Sarıkaya Paris'i salladı. Podyumdaki enerjisine övgü yağdı
29.09.2026 09:22
Gerek kariyeri gerek özel hayatıyla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen bir defilede podyuma çıktı. Sarıkaya, öz güveni ve ışıltısıyla hayran bıraktı.
Bir süredir ekranlardan uzak olan ve son olarak “Kimler Geldi Kimler Geçti” adlı dizide rol alan Serenay Sarıkaya; stili, reklam anlaşmaları ve katıldığı etkinliklerle de adından söz ettiriyor.
Enerjisi ve ışıltısıyla gündem olan Serenay Sarıkaya, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Le Defile etkinliklerinde boy gösterdi.
Eyfel Kulesi önündeki Place Joffre'da gerçekleştirilen organizasyonda yüzü olduğu bir markanın elçisi olarak boy gösteren Serenay Sarıkaya; altın tonlarındaki, püskül detaylı, ışıltılı ve hareketli elbisesiyle göz kamaştırdı.
Zaman zaman elini saçına götürerek podyumda yürüyen Sarıkaya; rahat tavrı, kendinden emin hali, enerjisi ve gülümsemesiyle dikkat çekti.
34 yaşındaki Sarıkaya'nın podyum ışıltısı sosyal medyada da gündem oldu. Serenay Sarıkaya'ya “Bambaşka rakibi yok”, “İnanılmaz bayılıyoruz kendisine”, “Aura dedikleri şey kesinlikle bu”, “Güzeller güzeli” gibi yorumlar geldi.
Defilede, Kendall Jenner, Cara Delevingne, Kristen Bell, Jane Fonda, Eva Longoria, Simone Ashley ve Andie MacDowell gibi dünya yıldızları da boy gösterdi.
10 YIL ARADAN SONRA YENİ FİLM
Öte yandan Serenay Sarıkaya, uzun bir aradan sonra beyaz perdeye dönmeye hazırlanıyor. Ödüllü yönetmen Doğuş Algün'ün “Sevdiğim İnsanlar” adlı filminde başrol oynayacak olan oyuncu, merakla beklenen projede Azra karakterine hayat verecek.
Film, memleketine dönen Azra karakterinin ailesi ve geçmişiyle yüzleşmesini konu edecek.
Sarıkaya'nın son film projesi 2016 yapımı “İkimizin Yerine” olmuştu. Filmde Çiçek karakterini canlandıran oyuncu, Nejat İşler ile başrolleri paylaşmıştı.