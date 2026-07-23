Serenay Sarıkaya servetine servet katıyor. Reklam anlaşmaları dudak uçuklattı

İşlerine odaklanan 34 yaşındaki Sarıkaya , yüzü olduğu markaların ikisiyle anlaşmalarını yenilediği iddiasıyla adından söz ettirdi.

Akşam gazetesinin haberine göre; oyuncu, bu anlaşmalar sonrası yüzü olduğu bankayla altıncı, jean markasıyla da 12'nci kez el sıkıştı. Serenay Sarıkaya'nın yaptığı yeni anlaşmalar sonrası bankadan 35 milyon TL, jean markasından ise 40 milyon TL kazandığı öne sürüldü.