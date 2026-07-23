Serenay Sarıkaya servetine servet katıyor. Reklam anlaşmaları dudak uçuklattı
23.07.2026 09:31
Kısa bir süre önce İtalya'ya giden Serenay Sarıkaya, tatilini noktaladıktan sonra İstanbul'a döndü. Yüzü olduğu markalarla anlaşma yenileyen oyuncu, kazancıyla dikkat çekti.
Son olarak “Kimler Geldi Kimler Geçti” adlı dizinin yeni sezonunda hayranlarının karşısına çıkan Serenay Sarıkaya, gerek kariyeri gerek özel hayatı gerek de sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Uzun süredir şarkıcı Mert Demir ile gözlerden uzak bir birlikteliği olan oyuncu, geçtiğimiz haftalarda tatil için İtalya'ya gitti. Deniz, kum, güneşin tadını çıkaran ve yorgunluk atan Sarıkaya, İstanbul'a döndü.
MİLYONLUK ANLAŞMALARA İMZA ATTI
İşlerine odaklanan 34 yaşındaki Sarıkaya, yüzü olduğu markaların ikisiyle anlaşmalarını yenilediği iddiasıyla adından söz ettirdi.
Akşam gazetesinin haberine göre; oyuncu, bu anlaşmalar sonrası yüzü olduğu bankayla altıncı, jean markasıyla da 12'nci kez el sıkıştı. Serenay Sarıkaya'nın yaptığı yeni anlaşmalar sonrası bankadan 35 milyon TL, jean markasından ise 40 milyon TL kazandığı öne sürüldü.
10 YIL ARADAN SONRA YENİ FİLM
Öte yandan Serenay Sarıkaya, uzun bir aradan sonra beyaz perdeye dönmeye hazırlanıyor. Ödüllü yönetmen Doğuş Algün'ün “Sevdiğim İnsanlar” adlı filminde başrol oynayacak olan oyuncu, merakla beklenen projede Azra karakterine hayat verecek.
Memleketine dönen Azra karakterinin ailesi ve geçmişiyle yüzleşmesini konu alan filmin çekimlerinin önümüzdeki aylarda başlaması bekleniyor.
Sarıkaya'nın son film projesi 2016 yapımı “İkimizin Yerine” olmuştu. Filmde Çiçek karakterini canlandıran oyuncu, Nejat İşler ile başrolleri paylaşmıştı.