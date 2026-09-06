Serhat Kılıç'ın rol arkadaşı Şoray Uzun sert çıktı. "Ailesine ve hatırasına saygısızlık"

Oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, dün İstanbul Kağıthane'deki evinde kız arkadaşı tarafından ölü bulundu.

51 yaşındaki oyuncunun hayatını kaybetmesine ilişkin olayla ilgili soruşturma başlatılırken Kılıç'ın ani ölümü sonrası sosyal medyada çok sayıda iddia ve yorum paylaşılmaya başlandı.

“Seksenler” dizisinde Serhat Kılıç ile uzun yıllar kamera karşısına geçen Şoray Uzun, arkadaşında veda etmek için Adli Tıp Kurumu geldi. Burada basın mensuplarına açıklama yapan Uzun'un zaman zaman konuşmakta güçlük çektiği görüldü.

“BURADA YAPACAK BİR ŞEY YOK AMA VEDALAŞMAK İÇİN GELDİM”

Otopsi işleminin tamamlandığını söyleyen Şoray Uzun, “Otopsi işlemi bitmiş, ailesi Ankara'da, sabah gelip buradan alacak. Çok üzgünüz... Evine yetişemedim, bu saatte yapacak bir şey de yok ama vedalaşmak için geldim.” dedi.