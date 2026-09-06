Serhat Kılıç'ın sevgilisinden açıklama. Evinde ölü bulmuştu

Esmergül paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Dünyaya bin daha gelirsek eğer yine seni bulacağım, yine sana aşık olacağım, yalnız seni seveceğim…

Gözümün nuru, başımın tacı, içimin yarası, yoldaşım, sırdaşım, hayatımın en büyük aşkı, sevdiğim, ömrüm… Ben hayatımda hiç böyle sevilmedim, hiç böyle sevmedim. Beni hasretine mahkum ettin…"