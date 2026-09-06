Serhat Kılıç'ın sevgilisinden açıklama. Evinde ölü bulmuştu
06.09.2026 19:23
Son Güncelleme: 06.09.2026 19:38
Kağıthane'deki evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'ın sevgilisi Özlem Esmergül sosyal medyadan duygusal bir veda paylaşımında bulundu.
51 yaşındaki oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, Kağıthane’deki evinde sevgilisi tarafından ölü bulunmuştu.
Kılıç'ın ani ve şüpheli ölümüyle hem hayranları hem de yakınlarını yasa boğuldu.
Oyuncunun sevgilisi Özlem Esmergül, sosyal medya hesabından duygu dolu bir veda paylaşımında bulundu.
SEVGİLİSİNDEN VEDA PAYLAŞIMI
Esmergül paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Dünyaya bin daha gelirsek eğer yine seni bulacağım, yine sana aşık olacağım, yalnız seni seveceğim…
Gözümün nuru, başımın tacı, içimin yarası, yoldaşım, sırdaşım, hayatımın en büyük aşkı, sevdiğim, ömrüm… Ben hayatımda hiç böyle sevilmedim, hiç böyle sevmedim. Beni hasretine mahkum ettin…"
ÖLÜM NEDENİ İÇİN İNCELEME BAŞLATILDI
Birçok başarılı yapımda yer alan 51 yaşındaki Serhat Mustafa Kılıç dün akşam saatlerinde evinde ölü bulunmuştu.
Ayrıca göz çevresinde, kol ve bacaklarında morluklar tespit edilen Serhat Kılıç'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
DOSTLARI OLAY YERİNE KOŞTU
Haberi alan Kılıç’ın dostları da olay yerine gelirken, polis ekiplerinin incelemelerinin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından teslim alınan Kılıç’ın cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı Gasilhanesi’ne götürüldü.
CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
Ünlü oyuncunun cenaze programı da netleşti.
Serhat Kılıç'ın menajeri, “Çok ani bir kayıp oldu. Çok üzgünüz.” sözleriyle şu bilgileri paylaştı:
“Sevenleri sürekli bize mesajlar atıyorlar. İstanbul'da da yarın Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde saat 12.00'da bir anma töreni düzenlenecek. Buraya tüm dostlarını bekliyoruz. Salı günü cenazemiz öğle namazında Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ankara'da defnedilecek.”
SEVENLERİNİ YASA BOĞDU
Ünlü oyuncunun ani kaybı hem hayranlarını hem yakınlarını yasa boğdu. Serhat Kılıç'ın rol arkadaşları, sosyal medya hesaplarından acılarını dile getirdi.