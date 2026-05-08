Sertab Erener'den Eurovision kararı. "Orada olmak istemedim"
08.05.2026 13:09
Eurovision 2026'nın 16 Mayıs'taki final gecesi konukları arasında yer almayan Sertab Erener, kendisine gelen teklifi ve neden reddettiğini sosyal medyadan açıkladı.
2023 yılında Eurovision'a katılan ve "Everyway That I Can" şarkısıyla Türkiye'ye birincilik getiren Sertab Erener, bu yıl Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilecek olan yarışmaya konuk olacak isimler arasında yer almıyor.
Bunun üzerine Sertab Erener'den konuyla ilgili açıklama geldi. Ünlü şarkıcı, aslında kendisine teklif geldiğini fakat reddettiğini belirtti.
16 Mayıs'ta gerçekleşecek Eurovision finaline davet aldığını söyleyen 61 yaşındaki Erener, “Hem dünyadaki siyasi ve politik gelişmeler sebebiyle orada olmak istemedim hem de 16 Mayıs'ta kendi konserim vardı" diyerek teklifi reddettiğini açıkladı.
2024 KONUK OLMUŞTU
Öte yandan Sertab Erener, 2024'te İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nın ikinci yarı finalinde konuk sanatçı olarak sahne almıştı.
Erener, mutluluğunu “Ekran başındaki milyonlarca müziksever ve salonu dolduran binlerce kişiyle beraber şarkı söylemek rüya gibiydi. Yıllar sonra tekrar Eurovision sahnesinde olmaktan çok büyük mutluluk duydum” sözleriyle paylaşmıştı.
İlk kez 1956 yılında düzenlenen ve yıllar içinde dünyanın en çok izlenen uluslararası müzik organizasyonlarından biri haline gelen Eurovision Şarkı Yarışması, bu yıl 70'inci kez düzenlenecek.
2026 Eurovision Şarkı Yarışması, bu yıl Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenecek. 12 ve 14 Mayıs'taki yarı finallerin ardından büyük final 16 Mayıs Cumartesi günü yapılacak.