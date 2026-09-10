Sevdiğim Sensin başlıyor. Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz yeni sezonu ilk kez anlattı

“Bütün karakterlerin duygu dönüşümlerini ve hikâyelerini izlemek beni de çok heyecanlandırıyor” diyerek sözlerine başlayan Aytaç Şaşmaz yeni sezonu şu sözlerle anlattı:

“İlk sezon bizim için çok özel geçti. İzleyicinin Erkan ve Dicle’nin hikâyesine bu kadar sahip çıkması bizi gerçekten çok mutlu etti. Yeni sezonumuzda duygusal bağlamda hikâyemizin ritmi çok daha yüksek olacak.”

Erkan’ın vereceği zor kararlar ve içine girdiği çatışmalarda yaşayacağı dönüşümün de ortaya çıkacağını söyleyen Şaşmaz, “Umarım izleyicimiz, aynı ilk sezondaki gibi, bizim sette hissettiğimiz heyecanı ekranda hissetmeye devam eder” diye konuştu.