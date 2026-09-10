Sevdiğim Sensin başlıyor. Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz yeni sezonu ilk kez anlattı
10.09.2026 13:49
Star TV'nin sevilen dizisi Sevdiğim Sensin'in başrol oyuncuları Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz, yeni sezonla alakalı ilk kez konuştu.
Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı, reyting rekortmeni dizi Sevdiğim Sensin, merakla beklenen yeni sezonunun ilk bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkacak.
Dizide Erkan ve Dicle'ye hayat veren Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir, yeni sezonda izleyicileri bekleyen sürprizleri ve karakterlerinin dönüşümünü anlattı.
"YENİ SEZONDA HİKAYEMİZİN RİTMİ ÇOK DAHA YÜKSEK"
“Bütün karakterlerin duygu dönüşümlerini ve hikâyelerini izlemek beni de çok heyecanlandırıyor” diyerek sözlerine başlayan Aytaç Şaşmaz yeni sezonu şu sözlerle anlattı:
“İlk sezon bizim için çok özel geçti. İzleyicinin Erkan ve Dicle’nin hikâyesine bu kadar sahip çıkması bizi gerçekten çok mutlu etti. Yeni sezonumuzda duygusal bağlamda hikâyemizin ritmi çok daha yüksek olacak.”
Erkan’ın vereceği zor kararlar ve içine girdiği çatışmalarda yaşayacağı dönüşümün de ortaya çıkacağını söyleyen Şaşmaz, “Umarım izleyicimiz, aynı ilk sezondaki gibi, bizim sette hissettiğimiz heyecanı ekranda hissetmeye devam eder” diye konuştu.
Sevdiğim Sensin'in Dicle'si Helin Kandemir ise “Hikayemizin birinci sezondan en temel farkı; Erkan ve Dicle’nin hayatla mücadelelerini ikinci sezonda birbirlerinin elini ne sebeple tuttuklarını bilmeleri üzerinden geçiyor" dedi.
“Aşk mı, merhamet mi?'sorusunun cevabının buram buram aşk olduğunu bilerek hayatla mücadele eden bir yerden izleyeceğiz" diyen oyuncu, "Bu da hikayemizin kalbini kaybetmeden bizi daha derin bir yere taşıyor olacak. Şimdiden sonsuz heyecanlıyım” ifadelerini kullandı.
"DİCLE MÜCADELESİNİ DAHA SESLİ BİR YERDEN VERMEYE BAŞLIYOR"
Canlandırdığı karakter için de konuşan Kandemir, “Dicle, sevildiğini biliyor olmanın gücüyle bütün mücadelesini bu sefer daha sesli bir yerden vermeye başlıyor. Bütün bu çarpışmaların içinde “Dicle’ce” yine merhametli ve sevgi dolu bir yerde kalmayı tercih etmesi, bana hala aynı karakteri oynadığımı hatırlatan en güzel yer” şeklinde konuştu.
Ay Yapım imzalı, hikâyesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a, yönetmenliği ise Gökçen Usta’ya ait olan Sevdiğim Sensin, ikinci sezonuyla her perşembe Star'da.