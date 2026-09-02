Sevdiğim Sensin dizisinin yeni sezon ikinci tanıtımı
02.09.2026 11:35
Son Güncelleme: 02.09.2026 12:03
Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı, reyting rekorları kıran Sevdiğim Sensin’in yeni sezonundan ikinci tanıtım yayınlandı.
Yeni sezonda duygu yükü ve gerilimi yüksek bir hikâyenin izleyiciyi beklediğinin sinyalini veren tanıtımla, dizinin kadrosuna dahil olan başarılı oyuncu Alper Çankaya ilk kez izleyiciyle buluştu.
Yayınlanan tanıtıma, Ferman’ı vurmak zorunda kalan Dicle’yi korumak için suçu üstlenen Erkan’ın tutuklanması damga vuruyor. Sevdiği kadına veda ederek hapishaneye giren Erkan’ın fedakârlığı duygu dolu anlara sahne olurken, Alper Çankaya’nın hayat verdiği gizemli mahkûmun “Ya işte bu işler böyle, şeytan çelmeyi takınca zengini de fakiri de düşüyor” sözleri dikkat çekiyor.
“KOCAMIN BANA İHTİYACI VAR!”
Tanıtımda, Erkan’ın tutuklanmasıyla birlikte İnci’nin Dicle’ye olan düşmanlığı tırmanıyor. Baskılara rağmen pes etmeyen Dicle’nin “Siz benim canımı alana kadar ben vazgeçmeyeceğim. Çünkü benim kocamın bana ihtiyacı var!” sözleriyle haykırışı, yeni sezondaki mücadelesinin fitilini ateşliyor.
Tanıtımın final sahnesinde ise ikilinin birbirine kenetlendiği anlar, yeni bölümlerde Erkan ve Dicle’nin birlikte vereceği büyük mücadelenin habercisi oluyor...
Ay Yapım imzalı, hikâyesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a ait olan ve yönetmenliğini Gökçen Usta’nın üstlendiği Sevdiğim Sensin, başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı yeni sezonuyla çok yakında Star’da başlıyor.
Sevdiğim Sensin, yeni sezonuyla yakında Star’da.