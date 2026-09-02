Sevdiğim Sensin dizisinin yeni sezon ikinci tanıtımı

Yayınlanan tanıtıma, Ferman’ı vurmak zorunda kalan Dicle’yi korumak için suçu üstlenen Erkan’ın tutuklanması damga vuruyor. Sevdiği kadına veda ederek hapishaneye giren Erkan’ın fedakârlığı duygu dolu anlara sahne olurken, Alper Çankaya’nın hayat verdiği gizemli mahkûmun “Ya işte bu işler böyle, şeytan çelmeyi takınca zengini de fakiri de düşüyor” sözleri dikkat çekiyor.

“KOCAMIN BANA İHTİYACI VAR!”

Tanıtımda, Erkan’ın tutuklanmasıyla birlikte İnci’nin Dicle’ye olan düşmanlığı tırmanıyor. Baskılara rağmen pes etmeyen Dicle’nin “Siz benim canımı alana kadar ben vazgeçmeyeceğim. Çünkü benim kocamın bana ihtiyacı var!” sözleriyle haykırışı, yeni sezondaki mücadelesinin fitilini ateşliyor.