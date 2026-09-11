Sevdiğim Sensin ekranlara döndü. Erkan ve Dicle'nin zorlu sınavı

Sevdiğim Sensin son bölümde; Erkan ve Dicle birbirlerine kavuştuğunda Dicle’nin, ablası Derya’yı korumak için Ferman’ı vurmak zorunda kalması sevdalıları yeni bir sınava sürükledi. Dicle, gerçeği itiraf etmek istese de suçu üstlenen Erkan, Ferman’ın durumunun ağırlaşmasıyla tutuklandı. Mahkeme salonunda Feride’nin aslında Derya olduğunu öğrenen İnci, Esat ve Tahir, yaşananlardan Dicle ve ailesini sorumlu tuttu.

Erkan tutuklanırken İnci de oğlu için Ferman'ı hayatta tutmaya karar verirken; Civan da Ferman için gizlice Derya'dan kan örneği alınmasına onay verdi.