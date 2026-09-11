Sevdiğim Sensin ekranlara döndü. Erkan ve Dicle'nin zorlu sınavı
11.09.2026 13:22
Sevdiğim Sensin'in yeni sezonu dün akşam başladı. Dizinin 16'ncı bölümüne; Erkan ve Dicle'nin hayatlarının sınavını yaşaması damga vurdu.
Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı Sevdiğim Sensin, yeni sezona görkemli bir başlangıç yaptı. Sevdiğim Sensin'in 10 Eylül akşamı yayınlanan 16'ncı bölümünde; saf bir aşkla birbirine bağlanan Erkan ve Dicle, Ferman’ın vurulmasıyla hayatlarının en ağır sınavıyla karşı karşıya kaldı.
Güçlü hikayesi ve oyuncu kadrosunun etkileyici performanslarıyla sosyal medyada yankı uyandıran bölüm izleyiciden tam not aldı.
Sevdiğim Sensin son bölümde; Erkan ve Dicle birbirlerine kavuştuğunda Dicle’nin, ablası Derya’yı korumak için Ferman’ı vurmak zorunda kalması sevdalıları yeni bir sınava sürükledi. Dicle, gerçeği itiraf etmek istese de suçu üstlenen Erkan, Ferman’ın durumunun ağırlaşmasıyla tutuklandı. Mahkeme salonunda Feride’nin aslında Derya olduğunu öğrenen İnci, Esat ve Tahir, yaşananlardan Dicle ve ailesini sorumlu tuttu.
Erkan tutuklanırken İnci de oğlu için Ferman'ı hayatta tutmaya karar verirken; Civan da Ferman için gizlice Derya'dan kan örneği alınmasına onay verdi.
ERKAN İLE İLGİLİ GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Tahir, gizlice yaptırdığı DNA testi sonucunda Erkan’ın Esat’ın oğlu olmadığını öğrendi. Şirket hisselerini ele geçirmek için bu sırrı koz olarak kullanan Tahir, İnci’yi tehdit ederek annesinden Esat’ı ikna etmesini istedi. Ancak İnci'nin planı ters tepti ve Esat, Erkan'a ders vermek amacıyla onu cezaevinden çıkarmayacağını söyledi.
Bu sırada Erkan, cezaevinde Ali Cabbar ile tanıştı. Erkan’a destek veren Ali Cabbar’la aralarındaki arkadaşlık kısa sürede ilerledi. Dışarıdaki Dicle ise Erkan'ı görebilmek için nöbet tuttu.
Köşke dönmek için çabalayan Dicle ise bunu başarırken, Erkan'ı korumak isteyen Ali Cabbar bıçaklandı.
DİCLE İLE İNCİ ANLAŞTI
Bu sırada Derya'nın böbreğinin durumu kötüleşen Ferman'a uyumlu olduğu ortaya çıktı. Ancak Derya, Ferman'a böbreğini vermeyi kabul etmedi. Hem ablasını korumak hem de Erkan’ı özgürlüğüne kavuşturmak isteyen Dicle, İnci ile anlaşma yaptı. İnci’ye Ferman’ı kendisinin vurduğunu itiraf eden Dicle, ablası Derya’yı Turgut’tan koruması karşılığında teslim olacağını söyledi.
Tüm bunlar yaşanırken Esat ile geçmişte husumeti olan Ali Cabbar'ın Erkan'a masuz yaklaşmaya çalıştığı ortaya çıktı.
Bölümün final sahnesinde ise Dicle, teslim olarak Erkan’ın özgürlüğüne kavuşmasını sağladı. Cezaevinden çıkan Erkan, karşısında Dicle’yi elleri kelepçeli gördüğünde şoke oldu.
Sevdiğim Sensin her perşembe saat 20.00'de Star'da.
Tanıtım: https://www.startv.com.tr/dizi/sevdigim-sensin/fragmanlar/17-bolum-fragman