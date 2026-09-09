Sevdiğim Sensin ekranlara dönüyor. Erkan'ın tutuklanması dengeleri değiştiriyor

Derya ise yaşananların ardından hem Tahir’e hem de çevresindeki herkese karşı mesafeli ve çekingen bir tavır sergiler. Bu mesafenin altında ise büyük korkuları vardır. Ferman’ın yeniden hayata dönmesinden ve geçmişinden gelen düşmanların onu bulmasından korkan Derya’nın tek isteği, Dicle’yi de yanına alarak her şeyden uzaklaşmaktır.

Civan ise Dicle ve Erkan’ın yeniden kavuşması ve Derya’yı kurtarabilmek için herkesten gizli, tehlikeli bir yola girer. Civan’ın aldığı karardan yalnızca Nilüfer haberdardır.

Erkan, hapishane hayatının gerçek yüzüyle karşı karşıya kalırken bir an önce özgürlüğüne kavuşmanın yollarını arar. Bu süreçte ona içeride destek olan Ali isimli bir mahkûm vardır. Ancak Erkan, Ali’nin gerçek kimliğinden ve gizli planlarından henüz habersizdir.

Dicle ise Erkan’ın serbest kalabilmesi için tüm yolları dener. Ancak günün sonunda hiçbirinden sonuç alamayınca büyük bir ikilemin ortasında kalır. Çaresiz kalan Dicle, herkesi şaşırtacak bir kararın eşiğine gelir.