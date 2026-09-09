Sevdiğim Sensin ekranlara dönüyor. Erkan'ın tutuklanması dengeleri değiştiriyor
09.09.2026 13:02
Son Güncelleme: 09.09.2026 14:06
Başrollerini Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın paylaştığı Sevdiğim Sensin, ekranlara dönüyor. Yeni sezonun ilk bölümünde Erkan'ın tutuklanması dengeleri değiştirecek.
Star TV'nin sevilen dizisi Sevdiğim Sensin, yeni sezonuyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. 4 Haziran akşamı yayınlanan 15'inci bölümüyle sezon finali yapan dizi heyecanla bekleniyor.
Hikâyesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a ait olan Sevdiğim Sensin, 16'ncı bölümüyle 10 Eylül'de izleyici karşısına çıkacak.
Yönetmenliğini Gökçen Usta’nın üstlendiği Sevdiğim Sensin’in ikinci sezonunun ilk bölümünün konusu ise şöyle;
Erkan, Ferman’ın vurulmasını üstlenerek tutuklanır ve İstanbul’da mahkemeye çıkarılır. Ancak Dicle’nin önünde çözmesi gereken çok daha büyük sorunlar vardır.
FERMAN İYİLEŞECEK Mİ?
Ferman’ın durumu kritiktir ve hayatta kalabilmesi için acilen böbrek nakline ihtiyacı vardır. Bu nedenle Ferman da İstanbul’a getirilirken, Erkan’ın tutuklu yargılanmasına karar verilmesiyle tüm dikkatler Ferman’ın hayatta kalıp kalamayacağına çevrilir.
Erkan’ın tutuklanması, Aldur ailesini de büyük bir mücadelenin içine sürükler. Ferman’ı İstanbul’daki bir hastaneye nakleden aile, uygun böbrek donörünü bulabilmek için tüm imkânlarını seferber eder.
Tahir ise Erkan hakkında öğrendiği gerçeklerle İnci’yi tehdit eder. Erkan’ın hapiste olmasını fırsata çeviren Tahir, uzun zamandır hayalini kurduğu şirketin başına geçme planını hayata geçirmek için harekete geçer. Bu sırada Tahir de tüm Aldur ailesi gibi Feride Öğretmen’in aslında Dicle’nin ablası Derya olduğunu öğrenir. Erkan’ın, Derya’yı korumak için Ferman’ı vurduğuna inanan Tahir, tıpkı herkes gibi yaşananların ardındaki gerçeği henüz bilmemektedir.
Derya ise yaşananların ardından hem Tahir’e hem de çevresindeki herkese karşı mesafeli ve çekingen bir tavır sergiler. Bu mesafenin altında ise büyük korkuları vardır. Ferman’ın yeniden hayata dönmesinden ve geçmişinden gelen düşmanların onu bulmasından korkan Derya’nın tek isteği, Dicle’yi de yanına alarak her şeyden uzaklaşmaktır.
Civan ise Dicle ve Erkan’ın yeniden kavuşması ve Derya’yı kurtarabilmek için herkesten gizli, tehlikeli bir yola girer. Civan’ın aldığı karardan yalnızca Nilüfer haberdardır.
Erkan, hapishane hayatının gerçek yüzüyle karşı karşıya kalırken bir an önce özgürlüğüne kavuşmanın yollarını arar. Bu süreçte ona içeride destek olan Ali isimli bir mahkûm vardır. Ancak Erkan, Ali’nin gerçek kimliğinden ve gizli planlarından henüz habersizdir.
Dicle ise Erkan’ın serbest kalabilmesi için tüm yolları dener. Ancak günün sonunda hiçbirinden sonuç alamayınca büyük bir ikilemin ortasında kalır. Çaresiz kalan Dicle, herkesi şaşırtacak bir kararın eşiğine gelir.
Askerlik görevi sırasında köy halkını yağmacılardan koruyan Erkan ile köylü kızı Dicle hikayesini anlatan Sevdiğim Sensin'in kadrosunda; Aytaç Şaşmaz, Helin Kandemir, Hüseyin Avni Danyal, Esra Ronabar, Deniz Işın, Rojbin Erden, Alper Çankaya, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Özlem Conker, Barış Baktaş, Nihan Büyükağaç, Emrah Aytemur, Murat Seven ve Bensu Uğur gibi deneyimli ve yetenekli isimleri buluşturuyor.