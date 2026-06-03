Sevdiğim Sensin sezon finalinde neler olacak? Erkan ve Dicle ilk kez yakınlaşıyor

Bir yandan da geçmişiyle ilgili önemli bir bilgiye ulaşan Feride; ona bunu yapanlardan başka şeyler de öğrenir. Ortada kurtarılması gereken başka hayatlar da vardır. Dicle, Erkan ve Tahir ona bu yolculukta yardım ederken aslında büyük bir tehlikeyi de göze alırlar. Günün sonunda hiç beklenmedik bir isim onları kurtarır.