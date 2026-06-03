Sevdiğim Sensin sezon finalinde neler olacak? Erkan ve Dicle ilk kez yakınlaşıyor

03.06.2026 12:14

Son Güncelleme: 03.06.2026 12:47

Aydın Kayar

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Yarın akşam yayınlanacak yeni bölümüyle sezon finali yapacak olan Sevdiğim Sensin'in 15'inci bölümüne Erkan ve Dicle'nin ilk kez yakınlaşması damga vuracak.

Sevdiğim Sensin sezon finalinde neler olacak? Erkan ve Dicle ilk kez yakınlaşıyor
NTV

Star TV'nin sevilen dizisi "Sevdiğim Sensin" perşembe akşamları izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerini Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın paylaştığı dizi, gerek konusu gerek oyuncularıyla dikkat çekiyor.

 

Yönetmen koltuğunda Gökçen Usta’nın oturduğu, Ay Yapım imzalı dizi, sezon finaliyle 4 Haziran Perşembe akşamı Star’da ekrana gelecek.

Sevdiğim Sensin sezon finalinde neler olacak? Erkan ve Dicle ilk kez yakınlaşıyor 1
Özel Kurum

Askerlik görevi sırasında köy halkını yağmacılardan koruyan Erkan ile köylü kızı Dicle hikayesini anlatan ve yarın akşam 15'inci bölümüyle ekranlara gelecek dizide yaşanacaklar şöyle;

 

Dicle yıllardır hasretini çektiği ablasının kim olduğunu sonunda öğrenir ama geçmişini hatırlamayan Feride’nin hafızası, Dicle için büyük bir engeldir. En önemlisi de Feride’nin geçmişine karşı mesafeli tavrı Dicle için yıkılması zor bir duvardır.

Sevdiğim Sensin sezon finalinde neler olacak? Erkan ve Dicle ilk kez yakınlaşıyor 2
Özel Kurum

Bir yandan da geçmişiyle ilgili önemli bir bilgiye ulaşan Feride; ona bunu yapanlardan başka şeyler de öğrenir. Ortada kurtarılması gereken başka hayatlar da vardır. Dicle, Erkan ve Tahir ona bu yolculukta yardım ederken aslında büyük bir tehlikeyi de göze alırlar. Günün sonunda hiç beklenmedik bir isim onları kurtarır.

Sevdiğim Sensin sezon finalinde neler olacak? Erkan ve Dicle ilk kez yakınlaşıyor 3
Özel Kurum

Esat ise İnci’ye karşı boşanma kararında ciddidir. Hayatında yeni bir perde açan Esat; aldığı kararla çocukları arasında da çatışma başlatır. Fikret ve Erkan arasındaki bağlantıya dikkat kesilen Tahir ise; şüphelerinden kurtulmak için somut bir adım atar.

Sevdiğim Sensin sezon finalinde neler olacak? Erkan ve Dicle ilk kez yakınlaşıyor 4
Özel Kurum

Nilüfer ve Civan ise herkesten gizli kurdukları hayalin bedeliyle yüzleşir. Aşkları için ilk kez aynı hayali kuran ikiliyi, dünyalarının farklılığı ayırma noktasına getirir.

 

Gün sonunda Feride’nin hafızasını kazanması için; Dicle, Erkan, Feride ve Civan köye giderler. Öte yandan Erkan ve Dicle ilk kez birbirlerine korkmadan yaklaşır. Ferman ise sürpriz birinden öğrendiği gerçekle yarım kalan hesabını bitirmek için köye gider ama bu sefer karşısında duracak kişi hiç hesap etmediği biridir.

Sevdiğim Sensin sezon finalinde neler olacak? Erkan ve Dicle ilk kez yakınlaşıyor 5
Özel Kurum

Hikayesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a ait olan “Sevdiğim Sensin”in kadrosunda; Hüseyin Avni Danyal, Deniz Işın, Özlem Conker, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Elçin Zehra İrem, Nihan Büyükağaç, Barış Baktaş, Emrah Aytemur, Deniz Karaoğlu, Yılmaz Kunt, Manolya Maya, Murat Seven ve Bensu Uğur gibi isimler yer alıyor.