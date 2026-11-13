Sevdiğim Sensin Total kategorisinde zirveye yerleşti

Bebeğini Erkan’dan daha fazla gizlemek istemeyen Dicle, Erkan’a baba olacağının müjdesini verdi. Dicle bebeğin ultrason görüntüsünü ve ona aldığı ilk elbiseyi Erkan’a gösterdi. Erkan, baba olacağının sevincini yaşayamadan Dicle, birlikte yuva kuramayacaklarını söyledi. Derya’yı suçlayan Erkan, Dicle’nin ayrılığıyla bir kez daha sarsıldı.

GÖRÜNTÜLER ALİ CABBAR'IN ELİNDE

Fikret’in maddi desteğiyle Zübeyir’le pazarlığa oturan Ali Cabbar, Esat’tan önce davranarak Süleyman’ın öldürüldüğü anın görüntüleri ele geçirdi. Zübeyir’in mekanını havaya uçuran Ali Cabbar kendi hesabını da kapattı.

DİCLE VE DERYA TUZAĞA DÜŞTÜ

Görüntülerin Ali Cabbar’ın eline geçtiğini öğrenen Esat ve İnci paniğe kapıldı. Esat ve İnci, Ferman’ın yönlendirmesiyle Dicle ve Derya’yı uçurumun kenarında ölümcül bir tuzağa çekti. Bu sırada Ali Cabbar’ın verdiği görüntüleri izleyen Erkan babasının katil olduğunu öğrendi. Dicle ve Derya’yı öldürmek isteyen Esat ise tetiğe basmak üzereyken yaşanan arbadede Derya’nın, Esat’ı uçurumdan aşağı itmesi bölümün final sahnesine damga vurdu.