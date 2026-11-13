Sevdiğim Sensin Total kategorisinde zirveye yerleşti
13.11.2026 14:21
Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın başrolde olduğu, Ay Yapım imzalı Sevdiğim Sensin, dün akşam ekrana gelen bölümüyle total kategorisinde en çok izlenen dizi oldu.
24'üncü bölümüyle dün akşam ekrana gelen Total grubunda 5.38 izlenme oranı ve 15.37 izlenme payı ile birinci sırada yer alan Sevdiğim Sensin, Ağrı'da meydana gelen şiddetli bir deprem sırasında köy halkını korumaya çalışan İstanbullu Erkan ile Dicle'nin evlenmesi ve sonrasında yaşananları anlatıyor.
Hikayesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a ait olan, yönetmen koltuğunda Gökçen Usta’nın oturduğu dizinin 24'üncü bölümde neler yaşandı merak edildi. İşte Sevdiğim Sensin son bölümde yaşananlar…
ERKAN GERÇEĞİN PEŞİNE DÜŞTÜ
Hafızası yerine gelen Derya’nın, yıllar önce önce hayatını karartan kişinin Esat Aldur olduğunu hatırlaması ortalığı yangın yerine çevirdi. Dicle, Derya’nın yaşadığı büyük travma ile Erkan arasında sıkışıp kaldı. Babasına yöneltilen cinayet suçlamasıyla sarsılan Erkan, Esat’ın inkarına rağmen gerçeğin peşine düştü. Somut kanıt isteyen Erkan, Ali Cabbar’la yüzleşerek Esat’ın katil olduğunu kanıtlamasını istedi.
CİVAN, NİLÜFER'DEN AYRILMADI
Derya ve Ali Cabbar’ın kavuşması, Tahir’in bacağını Ali Cabbar’ın kırdırdığını öğrenmesiyle gölgelendi. Derya, Ali Cabbar’ı uzaklaştırmak isterken; aşkları sınavdan geçen diğer cephe ise Civan ve Nilüfer oldu. Derya’nın başına gelenleri öğrenen Civan, nikah tarihi alıp gelinlik bakan Nilüfer’in heyecanı karşısında ezildi. Civan’ın, Nilüfer’den ayrılmamasından etkilenen Dicle harekete geçti.
ERKAN BABA OLACAĞINI ÖĞRENDİ
Bebeğini Erkan’dan daha fazla gizlemek istemeyen Dicle, Erkan’a baba olacağının müjdesini verdi. Dicle bebeğin ultrason görüntüsünü ve ona aldığı ilk elbiseyi Erkan’a gösterdi. Erkan, baba olacağının sevincini yaşayamadan Dicle, birlikte yuva kuramayacaklarını söyledi. Derya’yı suçlayan Erkan, Dicle’nin ayrılığıyla bir kez daha sarsıldı.
GÖRÜNTÜLER ALİ CABBAR'IN ELİNDE
Fikret’in maddi desteğiyle Zübeyir’le pazarlığa oturan Ali Cabbar, Esat’tan önce davranarak Süleyman’ın öldürüldüğü anın görüntüleri ele geçirdi. Zübeyir’in mekanını havaya uçuran Ali Cabbar kendi hesabını da kapattı.
DİCLE VE DERYA TUZAĞA DÜŞTÜ
Görüntülerin Ali Cabbar’ın eline geçtiğini öğrenen Esat ve İnci paniğe kapıldı. Esat ve İnci, Ferman’ın yönlendirmesiyle Dicle ve Derya’yı uçurumun kenarında ölümcül bir tuzağa çekti. Bu sırada Ali Cabbar’ın verdiği görüntüleri izleyen Erkan babasının katil olduğunu öğrendi. Dicle ve Derya’yı öldürmek isteyen Esat ise tetiğe basmak üzereyken yaşanan arbadede Derya’nın, Esat’ı uçurumdan aşağı itmesi bölümün final sahnesine damga vurdu.
YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI
Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında; Esat’ı uçurumdan itmesinin ardından büyük bir şok yaşayan Derya, yaşananları hatırlamıyor. Erkan, Dicle’ye ve bebeğine tüm gücüyle sahip çıkmak isterken İnci, Dicle’yi ölümcül bir seçime zorluyor. İnci, Derya’nın hapse girmemesi karşılığında Dicle’den bebeğinden kurtulmasını istiyor.
Sevdiğim Sensin her perşembe saat 20.00'de Star'da.