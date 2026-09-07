Sevdiğim Sensin yıldızları Barış Baktaş ve Deniz Işın'ın yeni sezon heyecanı
07.09.2026 16:28
Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı Sevdiğim Sensin, 10 Eylül'de başlıyor. Barış Baktaş ve Deniz Işın da dizinin merakla beklenen yeni sezonu hakkında konuştu.
Star TV'nin sevilen dizisi Sevdiğim Sensin için geri sayım sürüyor. İkinci sezonu 10 Eylül akşamı başlayacak olan dizide Civan ve Nilüfer karakterlerini canlandıran Barış Baktaş ve Deniz Işın, merakla beklenen yeni sezonu anlattı.
Sarsıcı hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyenlerin gönlünde taht kuran dizide, birbirlerine kavuşamayan Civan ve Nilüfer, yeni sezonda izleyiciyi sürprizlerle karşılamaya hazırlanıyor.
Sevdiğim Sensin'de Nilüfer’ini canlandıran Deniz Işın, yeni sezon heyecanını “Bu sezon hem Nilüfer’i hem de siz izleyicilerimizi sürprizli ve aksiyonlu gelişmeler bekliyor" sözleriyle dile getirdi.
"UZUN SOLUKLU BİR SEZON OLACAK"
Dizide Civan’a hayat veren Barış Baktaş ise “İkinci sezon, hem gizemli hem de bazı gizemlerin birer birer gün yüzüne çıktığı, ilişkilerin çok daha beklenmedik yönlere evrildiği; dramı, aksiyonu ve entrikası hiç düşmeyen uzun soluklu bir sezon olacak" dedi.
“Civan’ın yolculuğu da maceralı ve sürprizlerle dolu, onu zor mücadeleler bekliyor” diyen Baktaş, “Spoiler vermeden şunu söyleyebilirim; seyircimizi çok heyecanlı bir sezon bekliyor. Neden ‘Sevdiğim Sensin’ olduğunu anlayacaklar” ifadelerini kullandı.
Ay Yapım imzalı, hikâyesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a, yönetmenliği ise Gökçen Usta’ya ait olan Sevdiğim Sensin, yeni sezon ilk bölümüyle 10 Eylül Perşembe günü Star’da…