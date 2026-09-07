Sevdiğim Sensin yıldızları Barış Baktaş ve Deniz Işın'ın yeni sezon heyecanı

Dizide Civan’a hayat veren Barış Baktaş ise “İkinci sezon, hem gizemli hem de bazı gizemlerin birer birer gün yüzüne çıktığı, ilişkilerin çok daha beklenmedik yönlere evrildiği; dramı, aksiyonu ve entrikası hiç düşmeyen uzun soluklu bir sezon olacak" dedi.

“Civan’ın yolculuğu da maceralı ve sürprizlerle dolu, onu zor mücadeleler bekliyor” diyen Baktaş, “Spoiler vermeden şunu söyleyebilirim; seyircimizi çok heyecanlı bir sezon bekliyor. Neden ‘Sevdiğim Sensin’ olduğunu anlayacaklar” ifadelerini kullandı.